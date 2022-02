Ambra Angiolini, la verità emerge solo adesso: “Non era mai capitato prima di lui”

Ambra Angiolini. Attrice straordinaria, presentatrice di primo piano, una vita a servizio dello spettacolo, mamma fantastica di Jolanda e Leonardo. Un particolare emerge adesso sulla sua vita privata

Già dalle prime settimane il nuovo promette di essere un periodo speciale per Ambra Angiolini, carico di impegni e di soddisfazioni lavorative.

L’artista cavalca l’onda della popolarità fin da quando, appena quindicenne, venne scelta per presentare il popolare show di Mediaset “Non è la Rai”. Non è sprofondata nel baratro che investe spesso numerose giovani star divenute celebri precocemente ma ha reinventato se stessa, trasformandosi oggi in professionista completa e acclamata dal pubblico. A gennaio è uscito sul grande schermo il film “La notte più lunga dell’anno”, dove interpreta una cubista che ha scelto di cambiare vita. Dall’ 11 marzo sarà nel cast di voci italiane di “Red”, nuova opera su Disney+. Inoltre, la rivedremo sulla stessa piattaforma dal 13 Aprile con la serie tv tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”. Potrebbe essere riconfermata come presentatrice dell’evento tradizionale del concerto del Primo Maggio.

Ambra Angiolini: la verità mai svelata su Francesco Renga

Ultimamente Ambra Angiolini è stata oggetto di pettegolezzi in seguito alla burrascosa fine della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Amadeus e la frase clamorosa che lega insieme Diodato, Maneskin, Blanco e Mamhood

Della questione se ne occupò anche il tg satirico “Striscia la Notizia”, conferendo alla Angiolini il famigerato premio Tapiro d’oro, quasi a volerla canzonare. A prendere le sue difese è stata la figlia minorenne Jolanda che, tramite social network, ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti della madre facendo scudo sui suoi sentimenti.

Jolanda è il frutto bell’amore con il cantante Francesco Renga con il quale Ambra Angiolini ha avuto anche un secondo figlio di nome Leonardo. I due sono stati insieme dal 2004 al 2015. Nonostante la loro relazione sia finita, non hanno mai perso il senso di famiglia e hanno mantenuto stima e rispetto reciproco, continuando a frequentarsi con affetto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Elenoire Casalegno parte l’hula hoop mania: addome scolpito e quel particolare che non sfugge… – FOTO

La stessa Ambra Angiolini ha rivelato una curiosità sul loro rapporto; a quanto pare, Francesco Renga è stato il primo ragazzo che abbia ufficialmente presentato ai suoi genitori, un passo importante che denota quanto lei stessa abbia riconosciuto in lui, fin dall’inizio, un’importanza superiore a chiunque altro.