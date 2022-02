Sali a bordo del treno più romantico d’Italia: scopri l’iniziativa per un San Valentino unico

San Valentino è alle porte, è utile pertanto trovare un’idea particolare per sorprendere il proprio partner: ecco di cos’hai bisogno.

San Valentino è alle porte e cosa c’è di più bello che sorprendere il proprio partner? Inutile acquistare beni materiali e cose che magari finiscono nel dimenticatoio. Accetta la sfida e vivi un’esperienza insieme alla tua metà. Potrà rivelarsi molto più che entusiasmante oltre che divertente per la coppia.

Sicuramente il 14 febbraio è una data importante dove esploderà l’amore quindi perché non improvvisare un viaggio? Sono numerose le iniziative per far vivere in perfetta armonia questa avventurosa esperienza, che lascerà senza fiato a tutti i partecipanti. Hai già acquistato di tutto nel corso degli anni in occasione di San Valentino e vuoi adesso sorprendere la tua lei? Ecco l’idea innovativa da non perdere.

San Valentino, il treno più romantico d’Italia: informazioni utili

Si chiama Vigezzina – Centovalli ed è la tratta definita la più romantica per merito della sua bellissima visuale che rende tutto più magnetico. Panorami mozzafiato, un’esperienza indimenticabile. Questa linea ferroviaria internazionale collega Domodossola con Locarno. Visto il suo pregresso successo ha ideato un’incredibile iniziativa per gli innamorati che prende il nome di: “Due cuori ed un biglietto”.

Come suggerisce il nome stesso, in occasione della festa, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone uno sconto pari al 50% per tutte le coppie, prendi due biglietti e ne paghi uno. L’iniziativa vale per le coppie che vogliono viaggiare tra il 12 ed il 14 febbraio per un weekend prolungato.

Per acquistare il biglietto basta andare sul sito ufficiale ed usufruire dello sconto con un click: i prezzi oscillano tra i 15 ed i 22 euro, ovviamente dipende dalla tratta scelta. Non sono previste fermate intermedie.

Tra le tappe più suggestive vi sono quelle tra la Val Vigezzo – la Valle dei Pittori – le Centovalli e si conclude con il Canton Ticino. Ovviamente per salire a bordo occorrono il Super Green Pass, mascherina FFP2 per l’Italia durante l’itinerario e la compilazione previa di un formulario per l’ingresso.