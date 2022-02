“Il prossimo anno vogliamo te a Sanremo”. Nunzia De Girolamo pronta per una nuova avventura: il sereno dopo la tempesta – FOTO

Nunzia De Girolamo. L’ex ministra del Governo Letta e oggi conduttrice televisiva ha una notizia importante da condividere con i suoi fan. Il sereno è arrivato dopo un periodo concitato e difficile

Un inizio di anno concitato per Nunzia De Girolamo, ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, oggi sex symbol e acclamata conduttrice televisiva.

Sposata dal 2011 con Francesco Boccia (Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte Bis), è madre della piccola Gea (nata il 9 giugno 2012). La bambina ha contratto il Covid-19 qualche settimana fa, evento traumatico descritto dalla stessa De Girolamo con queste parole: “Un incontro con il Covid non facilissimo: mal di testa, febbre, stanchezza e tanta preoccupazione. È irrazionale tenere una bambina fuori dal mondo, dai giochi, dalla scuola, dalla vita che scorre. Eppure per lei è stato così: per lei, per noi, per tutti”.

Finalmente è arrivato l’annuncio della guarigione tanto attesa, un momento che nel cuore di una mamma in apprensione sa di immensa felicità: “Oggi per me c’è il sole. Negli occhi di Gea. La luce rende tutto più bello: l’intramontabile orizzonte di amore e protezione, soprattutto”.

Nunzia De Girolamo: la notizia tanto attesa sta per concretizzarsi

Torna su Rai Uno in seconda serata il fortunatissimo talk show condotto da Nunzia De Girolamo, “Ciao Maschio”.

L’ex ministra ormai è sempre più lanciata nel suo nuovo ruolo di conduttrice televisiva. La politica per lei sembra un lontano ricordo. Aveva già mosso i primi passi sul piccolo schermo come come opinionista a “Non è l’Arena”, programma di LA7 sotto la conduzione di Massimo Giletti. Successivamente aveva ricoperto il ruolo di concorrente della quattordicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle” in coppia con il coach di danza Raimondo Todaro. Sempre sulle reti Rai ha preso parte alla trasmissione “Stasera tutto è possibile”.

“Ciao Maschio” è il primo progetto tutto suo, dedicato all’esplorazione dell’universo maschile attraverso interviste con ospiti speciali che si avvicenderanno puntata dopo puntata.

L’opinionista della prima edizione è stata l’acclamatissima co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Drusilla Foer. Quest’anno ad accompagnare la De Girolamo saranno le cantanti e drag queen Karma B.

“Il prossimo anno vogliamo te a Sanremo” – scrive un fan tra i commenti sulla pagina Instagram dell’ex ministra. Il successo ottenuto fino ad ora potrebbe far concretizzare questo desiderio. Nel frattempo, l’appuntamento con la sexy conduttrice originaria di Benevento è per il prossimo 12 Febbraio su Rai Uno.