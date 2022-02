“Questa FOTO di prima mattina…”, Flora Canto inquadrature nei punti giusti: lei tenta di coprirsi ma non basta

Flora Canto fa impazzire i followers di Instagram con uno scatto da ‘mille e una notte’. Le telecamere pizzicano i posti più segreti.

La showgirl e attrice teatrale accanto al ‘maschione’ più amato della sua vita ha riscosso un’infinità di likes e apprezzamenti durante l’ultima uscita via social.

Parliamo della splendida, Flora Canto, moglie di Enrico Brignano dal quale ha avuto un fantastico bambino. La coppia ha dichiarato felicemente il loro amore, puro e veritiero come pochi. D’altronde non è un caso che l’affinità funzioni allo stesso modo anche fuori dalle quattro mura di casa.

L’intesa con il consorte è di quelle da prendere come spunto per tanti fidanzati e coniugi, spesso in rotta di collisione. Durante le interpretazioni teatrali di “Un’ora sola ti vorrei” si nota la complicità tra i due, elemento imprescindibile senza il quale non avrebbe prodotto il giusto concentrato di odiens.

E’ una questione di affetto, amore qualcosa che avviene in automatico per due persone che sembrano fatte per stare insieme da qui alla fine dei loro giorni

Flora Canto accende la passione con una visuale incandescente: pazzesca!

