Elisabetta Canalis in versione casual conquista Instagram con un outfit sopra le righe. Shorts cortissimi e t-shirt: per la showgirl non passa mai il tempo

L’abbiamo vista nel corso di quest’ultima straordinaria edizione del Festival di Sanremo, nello spot pubblicitario per la Liguria. Indimenticabile la sua presenza sul palco dell’Ariston come conduttrice nel 2011, insieme a Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Gianni Morandi e Belen Rodriguez.

Si tratta di Elisabetta Canalis, classe 1978, anche se dimostra almeno la metà dei suoi anni. Non è cambiata molto da quando fece il suo esordio nel mondo dello spettacolo, partendo dal ruolo di “velina” a Striscia la Notizia, inizio di una carriera che spazia dalla recitazione alla conduzione.

Ha partecipato a film celebri, come “Natale a New York” , ma anche a fiction di grande successo, come “Carabinieri” e “Love Bugs“. Numerosi anche i programmi da lei condotti, l’ultimo “Vite da copertina”. Enorme il seguito che vanta anche su Instagram, dove registra oltre 3 milioni di followers.

È da Los Angeles che arriva il suo ultimo post, dove si mostra in compagnia di un’amica molto famosa. Il suo outfit dallo stile impeccabile conquista i fan, ammaliati dalla sua bellezza: favolosa.

Elisabetta Canalis detta tendenza per la primavera

Manca poco più di un mese all’inizio della primavera, ma Elisabetta Canalis ci fornisce già uno spunto per la stagione, molto più che interessante. Strepitosa come sempre, si contraddistingue per uno stile cool e femminile, in questo caso in una versione assolutamente casual.

Sfoggiando una coda alta e maxi occhiali da sole, indossa una t-shirt con stampa colorata e shorts cortissimi con strappi. Come capospalla sceglie una giacca di jeans oversize nella stessa tonalità di grigio dei pantaloncini, conquistandosi nuovamente il titolo di indiscussa icona di stile.

Segue la sua “esibizione” in macchina, mentre si aggiusta la chioma ribelle cantando sulle note di “Forse sei tu” di Elisa, brano al secondo posto del Festival, citato dalla showgirl nel suo post: “Un po’ street un po’ country ed un po’ Sanremo“. Al suo fianco nella serie di scatti che condivide con i fan, appare anche Elisa Sednaoui, famosa attrice molto amica della conduttrice.

Elisabetta Canalis conquista con questo semplice look la totale ammirazione dei fan, che non possono fare a meno di commentare: “Sei rimasta all’età di 25 anni, stupenda“, “Sempre bellissima“, “La perfezione“, “Che spettacolo“.