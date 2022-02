Emma Marrone risponde al giornalista misogino, benvenuti nel Medioevo

Emma Marrone ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche di un giornalista: lui si è offeso, e ora è guerra aperta.

Non si sono fatte attendere le polemiche sul Festival di Sanremo appena concluso, anzi. Al centro di uno dei primi scandali è finita Emma Marrone, vincitrice del Fantasanremo e donna tanto amata sia da uomini che da donne.

Emma ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche che le sono state rivolte dal giornalista Davide Maggio. “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming” ha iniziato questa mattina la Marrone su Instagram.

Emma Marrone risponde a Davide Maggio, lui è davvero imbarazzante

Davide Maggio è un giornalista che, in assenza di notizie rilevanti, ha deciso di commentare uno degli outfit che Emma Marrone ha indossato durante il Festival di Sanremo 2022. La cantante ha deciso di rispondergli pubblicamente condividendo un video dell’uomo nelle sue storie di Instagram: “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete” si sente dire Maggio; lui, che di calze a rete se ne deve intendere parecchio, stava commentando uno dei look più belli indossati da Emma sul palco dell’Ariston, caratterizzato da uno spacco lunghissimo e da calzamaglie a rete decorate.

“Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare” ha detto Emma su Instagram. L’artista pugliese si è rivolta sopratutto alle ragazzine più giovani, e ha aggiunto: “Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti”. Il commento di Maggio, assolutamente non richiesto, imbarazzante e non necessario, ha dato ad Emma l’occasione di sottolineare nuovamente l’importanza del brano portato in gara a Sanremo: “Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne. Perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso” ha detto Emma.

Davide Maggio è rimasto molto ferito dalla risposta della cantante, e ha prontamente pubblicato un tweet indispettito: “Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati”. La cantante, però, non sembra interessata a continuare il confronto.