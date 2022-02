“Beautiful”, l’album dei ricordi: Pam, Donna e l’orso – FOTO

Beautiful, ricordate quando Pam ricoprì Donna di miele e fece entrare un orso nello chalet dei Forrester? Era il 2009.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo il momento in cui Pam decise di fare fuori Donna una volta per tutte. Per farlo, si fece aiutare da un orso.

I tempi d’oro di Beautiful: Pam minaccia Donna con un orso

Era 2009 quando Pam legò Donna ad una sedia allo chalet di Big Ber e cercò si farla sbranare da un orso. Non scorreva buon sangue al tempo tra le due: Donna aveva appena iniziato ad intraprendere una relazione con Eric mentre il Forrester era ancora sposato con Stephanie, mentre a Pam era stata appena diagnosticata una severa forma di bipolarismo. La sofferenza della sorella Stephanie, abbandonata in favore della Logan, fece infuriare Pam che prima tentò di avvelenare Eric e poi decise di eliminare Donna.

Dopo averla attratta con l’inganno allo chalet di Big Ber, Pam legò Donna ad una sedia e la cosparse di miele. Poi fece entrare un orso con l’intento di farla sbranare. Donna cominciò ad urlare e pregare affinché la librasse, ma Pam scappò e si perse nel bosco. Nel frattempo il detective Owen Knight, in città per indagare sui genitori di Marcus, trovò Donna e la liberò dalle grinfie dell’orso. Quando il resto della famiglia Forrester giunse allo chalet, Stephanie fu costretta a scusarsi pubblicamente con Donna per il trattamento riservatole da sua sorella. Tra Owen e Donna, nel frattempo, ebbe inizio un’intricata storia d’amore.

