Nell’ultima puntata del “GF VIP”, andata in onda lunedì 7 gennaio, Alfonso Signorini fa un annuncio molto importante riguardante Alex Belli

Il famoso attore Belli, è stato un concorrente molto criticato; il suo triangolo amoroso con la moglie Delia Duran e la giovane influencer Soleil Stasi, ha destato molta attenzione da parte di tutto il pubblico. Dopo l’espulsione di Alex dal programma, il “GF” ha deciso di voler far partecipare Delia Duran, attuale prima finalista del reality.

Una serata piena di colpi di scena, quella di lunedì 7 gennaio. Tramite il voto del pubblico, il Grande Fratello Vip ha annunciato che Delia Duran sarà la prima finalista del programma; una decisione che ha lasciato tutti incredibilmente sconvolti. Inoltre, arriva un’altra notizia che stupisce tutti, Alex tornerà all’interno della casa più spiata d’Italia.

Alex Belli è pronto per varcare nuovamente la porta rossa

Ieri sera, Delia Duran ha fatto la sua scelta, dichiarando di voler porre fine alla sua relazione con l’attore Belli, e di volersi godere queste settimane in totale tranquillità. Da ciò che si è potuto capire, la famosa celebrity sembrerebbe essere stata molto convinta e ferma sulla sua decisione.

“La mia scelta è questa e se lui dice che il destino ha voluto questo, allora ben venga. Nella mia testa che percentuale c’è di ritornare con Alex? Nella mia testa? È difficile rispondere. Devo affrontarmi con lui però per il momento ho già la mia risposta e la mia decisione, ovvio quella di lasciarlo”. Queste, sono state le frasi pronunciate dalla Duran nel corso della trasmissione.

Dopo le rivelazioni dell’attrice, arriva un altro annuncio molto importante, Alfonso Signorini, a pochi minuti dalla fine del programma, dichiara che l’attore Belli ha la possibilità di rientrare in casa: “Il Grande Fratello Vip ti fa una proposta indecente, ovvero di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione con Delia e Soleil e per capire con chi vuoi stare veramente”.

L’ingresso di Alex dentro la casa, è previsto nella puntata di venerdi 11 febbraio e, secondo le ultime news, pare che la permanenza dell’attore possa durare circa due settimane.