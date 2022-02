Incidente sulla statale: 56enne muore mentre va a lavoro

Un uomo di 56 anni è morto in un tragico incidente stradale a Cavernago (Bergamo) mentre si recava sul posto di lavoro: il suo scooter ha impattato contro un’auto nei pressi di un incrocio.

Si stava recando come sempre a lavoro quando, in sella al suo scooter si è scontrato nei pressi di un incrocio con auto. Questa la dinamica, ora al vaglio degli inquirenti, del tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo di 56 anni, ieri a Cavernago (Bergamo), mentre si recava a lavoro.

L’impatto è stato talmente violento da non lasciargli scampo. Purtroppo per lui, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Bergamo, incidente sulla statale: morto un uomo mentre si recava a lavoro

Si chiamava Roberto Erba, l’uomo di 56 anni che nella giornata di ieri, martedì 8 febbraio, ha perso la vita a Cavernago (Bergamo) a seguito di un violento incidente stradale avvenuto lungo l’ex statale Soncinese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile scontro tra auto e scooter: finanziere perde la vita

Stando a quanto riferiscono i colleghi di Brescia Today, Erba si trovava in sella al suo scooter ed era in procinto di recarsi presso il suo posto di lavoro, la Accuma Spa dove era impiegato come magazziniere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malore durante un giro in mountain bike: muore carabiniere di 54 anni

All’altezza di un incrocio, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia Stradale, la sua moto si è scontrata violentemente con una Fiat 600 che procedeva in senso opposto di marcia. Il 56enne è finito prima contro il parabrezza dell’auto e poi al suolo. L’impatto sarebbe stato letale, uccidendolo sul colpo.

Inutili i tentativi di soccorso operati dai sanitari intervenuti sul luogo del sinistro, per Roberto Erba non c’era nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul colpo.

Il corpo dell’uomo è stato trasportato presso l’obitorio più vicino e la salma resta a disposizione delle autorità che nelle prossime ore potrebbero decidere di disporre ulteriori indagini. Nei pressi dell’incrocio, intanto, sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso. La Polizia è ora a lavoro per accertare eventuali responsabilità.

Erba, riferisce Brescia Today, era molto stimato presso la sua comunità. Amante della montagna e dello sport. Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la moglie Monica ed i due figli.

IL FUNERALE DI MONICA VITTI, INTERVISTA AD ELEONORA GIORGI