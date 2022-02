Terribile scontro tra auto e scooter: finanziere perde la vita

Ieri mattina, un finanziere di 56 anni ha perso la vita in un incidente in scooter verificatosi sull’Asse Mediano a Mugnano, comune in provincia di Napoli.

Un vice brigadiere della Guardia di Finanza di 56 anni è deceduto in un tragico incidente stradale. È accaduto ieri mattina sull’Asse Mediano, nel territorio di Mugnano, in provincia di Napoli.

Il militare delle fiamme gialle, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida del suo scooter che, per cause ancora da determinare, ha impattato contro un’auto. Dopo lo scontro, il 56enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere qualche ora più tardi.

Napoli, incidente tra auto e scooter sull’Asse Mediano: finanziere di 56 anni perde la vita

Incidente mortale nella mattinata di ieri, martedì 8 febbraio, lungo l’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita per Mugnano, comune in provincia di Napoli.

A perdere la vita Gennaro Flagiello, vice brigadiere della Guardia di Finanza di 56 anni residente ad Aversa (Caserta), ma in servizio presso il Comando Provinciale di Napoli. Il militare, stando a quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, viaggiava a bordo del suo scooter quando improvvisamente si è scontrato con una vettura. Un impatto che ha fatto sbalzare dalla sella il 56enne, finito sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il finanziere d’urgenza presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo è risultato vano: Flagiello, riporta la redazione di Fanpage, è deceduto qualche ora dopo il ricovero presso il nosocomio per via delle gravissime lesioni riportate.

La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno provveduto ai rilievi di legge e agli accertamenti del caso. I militari dell’Arma stanno ora cercando di risalire alle cause del drammatico sinistro e ad eventuali responsabilità.

