Vero e proprio momento di terrore per Federica Panicucci che ha rischiato la vita a causa di un incidente imprevedibile. La conduttrice sta bene: “sono viva per miracolo” scrive

Terribile esperienza per la conduttrice Federica Panicucci che ha vissuto un momento di puro terrore. Un incidente del tutto inaspettato che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio la sua vita. Fortunatamente nulla di tutto ciò è accaduto. La conduttrice ora sta bene e sui social rassicura i fan.

Un incidente che non poteva in alcun modo essere previsto ed evitato, quello che ha coinvolto Federica Panicucci per le strade di Milano. La conduttrice televisiva si è trovata in serio pericolo, ma per fortuna è viva e sta bene, nonostante l’enorme spavento.

Incidente per Federica Panicucci, ne è uscita miracolosamente illesa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Federica Panicucci sbarca in prima serata: la conduzione al famoso programma

Tragedia sfiorata per la conduttrice di Mattino Cinque. La donna si trovava a bordo della sua auto per le strade di Milano, come in una mattinata qualsiasi, quando è accaduto l’inimmaginabile. Dal tetto di una casa è volata una tegola che è finita direttamente sull’auto della Panicucci. Uno schianto violento dritto contro il vetro dell’auto, che nonostante il violentissimo impatto, ha resistito non frantumandosi completamente e salvando così la vita alla conduttrice. “Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo” ha commentato la conduttrice successivamente sui social, dove ha pubblicato alcune foto dell’incidente. La tegola potrebbe essere volata a causa del forte vento di quel giorno a Milano. Fortunatamente Federica non ha riportato alcun danno e se l’è cavata solo con un grande spavento. Non si può però dire lo stesso della sua auto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Terrore in studio, il cavaliere gela Maria De Filippi: “Si sta sentendo male!”. Si ferma il ballo

Tutto è bene quel che finisce bene. La Panicucci si è subito preoccupata di aggiornare il suo pubblico sui social riguardo quanto accaduto e di tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. Un forte shock per la donna che però fortunatamente sta bene.