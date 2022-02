Terrore in studio, il cavaliere gela Maria De Filippi: “Si sta sentendo male!”. Si ferma il ballo

“Uomini e Donne”, grande paura per il 75enne Luciano che sembra accusare un malore: Maria De Filippi va nel panico e chiede aiuto

Una puntata a dir poco movimentata, quella andata in onda quest’oggi nel consueto appuntamento pomeridiano con “Uomini e Donne”. A tenere banco, per tutta la prima parte della trasmissione, sono state le vicende relative a Gemma Galgani, che in studio ha ricevuto la visita inaspettata di un nuovo corteggiatore.

Pierluigi – questo il nome dell’uomo – sembrerebbe più che intenzionato a conquistare la torinese. Il cavaliere, per far colpo sulla dama, le ha addirittura chiesto di poter ballare una bachata insieme. Proposta di fronte alla quale Gemma non si è tirata affatto indietro.

La musica, in aggiunta, ha risvegliato la passione per la danza di Luciano, il cavaliere 75enne che, con i suoi balli scatenati, non manca di intrattenere il pubblico della trasmissione. Inaspettatamente, tuttavia, la conduttrice si è trovata costretta ad interrompere il ballo proprio a causa di quest’ultimo: il cavaliere, sottopostosi ad un eccessivo sforzo, non stava affatto bene. Attimi di panico nel programma!

“Uomini e Donne”, il cavaliere Luciano gela Maria De Filippi: “Si sta sentendo male!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “La macchia bianca sulle calze?” Ambra Angiolini in corpetto e mini abito: lo stacco è divino – FOTO

Fin dal giorno in cui è approdato nello studio di “Uomini e Donne“, il 75enne Luciano ha dato modo di far parlare di sé. Nonostante l’età avanzata, infatti, il cavaliere si è sempre scatenato in balletti più che movimentati, con l’intento di far divertire il pubblico. Quest’oggi, tuttavia, Luciano sembrerebbe essersi spinto troppo oltre.

Maria De Filippi, notando l’affanno dell’uomo, ha subito interrotto il ballo fra Gemma e Pierluigi, durante il quale Luciano si era alzato in piedi per unirsi alle danze. “Portategli un bicchiere d’acqua subito!“, ha esclamato la conduttrice, preoccupata per il fatto che il 75enne faticasse a respirare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Quanto vi piace?” Giusy Ferreri di fuoco: sa come lasciarsi andare, décolleté da sogno e fan sotto scacco – FOTO

“Un simile ballo toglierebbe il fiato anche a ragazzi giovani, figuriamoci lui…“, ha osservato Gianni Sperti, stregato dalla vitalità e dall’energia del cavaliere. Quest’ultimo, nel mentre, sorseggiava il proprio bicchiere d’acqua senza mostrare alcun tipo di problema. “Devi darti una calmata Lucianino” – lo ha rimproverato Maria, sinceramente preoccupata per il suo stato di salute – “Un giorno o l’altro ti sentirai male!“.

La De Filippi, in seguito, ha voluto fare una sorpresa più che gradita al 75enne. Quest’ultimo ha infatti avuto la possibilità di ballare con due professioniste del settore, arrivate direttamente dagli studi di “Amici”: Francesca Tocca ed Elena D’Amario. La coreografia improvvisata davanti al pubblico di “Uomini e Donne” ha lasciato tutto il parterre di stucco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chiara Ferragni, 3 outfit pazzeschi per San Valentino: la lingerie protagonista – VIDEO

Al termine dell’esibizione, Gianni Sperti ha rinnovato i propri complimenti a Luciano: “Vorrei che tutti avessero la tua grinta e vitalità!“. Più che soddisfatto, il cavaliere si è risieduto nella propria postazione, raccogliendo con gioia l’applauso del pubblico.