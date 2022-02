Una triplice performance al cardiopalma emoziona i fan di Ambra Angiolini. La domanda sorge spontanea, ma la giusta risposta sarà fondamentale.

Segna ufficialmente il sold out l’atteso appuntamento di questa sera in teatro con l’attrice e conduttrice romana Ambra Angiolini. In attesa della serie televisiva de “Le Fate Ignoranti“, trasmessa a partire dal prossimo 12 aprile su Disney + e realizzata dal celebre regista di origini turche, Ferzan Ozpetek, lo spettacolo “Il Nodo” si terrà nel frattempo quest’oggi alle ore 21, presso il Cinema Teatro Boiardo in provincia di Reggio Emilia.

Un fuoco che divampa “senza spegnersi mai“. In tal maniera, la poliedrica artista classe 1977, ha desiderato presentare un ulteriore suo intervento di questo martedì, 9 febbraio, soltanto due ore fa. Il motto di questa giornata? Lo consiglierà lei stessa. Senza paura, e come sempre sostenuta da una rigogliosa moltitudine di fedelissimi spettatori. La chiave, dunque? “Niente di meglio che essere se stessi“.

“La macchia bianca sulle calze?” Ambra Angiolini in corpetto e mini abito: lo stacco è divino

“Essere me“, conferma l’attrice in didascalia. Meravigliosa nello suo scatto Ambra sfodera sorridente la sua scelta alla moda per questa giornata al cardiopalma. Un corpetto nero ed un mini abito dalla texture multicolore e ricamata. L’attrice approda in tal modo, sicura e vittoriosa, quest’oggi su Radio Capital alle ore 11. “Non vi temo“, ammette successivamente la protagonista della puntata. Ma senza voler nascondere un dettaglio. Il quale, nell’ultima posa condivisa sul suo profilo Instagram, potrebbe dar prova di un piccola disdetta nell’armonioso quadretto finora presentato.

“Non avete notato la macchia bianca sulle calze?” Chiederà allora l’attrice fra i commenti, preferendo intervenire per prima sulla questione. E con il fine di sottolineare la sua influenza. “Instagram attenzione“, continua Ambra ancor più luminosa in un pieno barlume di speranza. “Il tuo popolo sta cambiando… In meglio!!!”

Una bella notizia dunque, che si accinge ad accodarsi alle precedenti. “Troppo distratti da tanta bellezza“, si ritroverà allora ad ammettere un utente con altrettanta sincerità a portata di mano, lasciando infine spazio ad un doveroso excursus su alcune preziose, quanto talvolta celate, qualità dell’artista.

“L’ambra era considerata ‘L’anima della tigre’ nelle culture asiatiche assumendo il significato di pietra del coraggio“, racconta dalla sua esperienza un ultimo fan dell’attrice. “Pezzi di ambra venivano quindi portati con sè per affrontare i lunghi viaggi. Nella tradizione inoltre si ritiene che l’ambra abbia le seguenti proprietà: bilancia le emozioni“. Nulla, al momento, di più calzante.