Ancora una prova della sua disarmante bellezza. Giorgia Rossi rapisce l’attenzione del web con le sue ultime pose completamente al naturale.

In palpitante attesa del match calcistico attualmente in corso presso l’Allianz Stadium di Torino, l’amatissima conduttrice romana di “Dazn”, Giorgia Rossi, ha voluto condividere soltanto poche ore fa alcune ultime immagini di sé. Le quali hanno immediatamente attirato la curiosità degli utenti in rete.

A pochi istanti dall’inizio dell’odierna sfida su campo, tra Juventus e Verona, e con la momentanea supremazia dei bianconeri sulla seconda squadra in una difficoltosa trasferta, la giornalista classe 1987 ha voluto postare in diretta su Instagram degli scatti dalla “sublime bellezza“.

“Imparate da lei” Giorgia Rossi pose afrodisiache e labbra al bacio: al naturale è inimitabile

