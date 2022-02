In questi giorni, il famoso chef Alessandro Borghese, si trova in Umbria, precisamente nella città di Gubbio per registrare nuove puntate del programma televisivo “Quattro Ristoranti”.

Alessandro Borghese è inarrestabile; grazie al suo programma televisivo “Quattro Ristoranti”, lo chef è sempre in giro per l’Italia a visitare e ad assaporare moltissime delizie tipiche dei luoghi in cui ha la fortuna di lavorare. Il suo prestigio in cucina e nel mondo della ristorazione, hanno permesso lui di avere un grande successo in tv.

Alessandro, si sta divertendo a postare molti contenuti durante il suo soggiorno in Umbria, mostrando le meraviglie di questa bellissima terra. Il suo profilo Instagram, seguito da quasi 2 MLN di followers, ritrae molti momenti della vita privata e lavorativa dello chef; in particolare, diverse sono le foto che sta scattando nella meravigliosa città di Gubbio, un antichissimo borgo medievale in provincia di Perugia.

Oltre ad essere uno degli chef più conosciuti in Italia, Alessandro Borghese è considerato anche un uomo affascinante da molti dei suoi sostenitori; proprio nelle ultime ore, pubblica uno scatto che cattura immediatamente l’attenzione di tutti i suoi followers.

Primo scatto della giornata di Alessandro Borghese, i followers impazziscono

Inizia la settimana ed Alessandro stupisce i suoi fan con uno scatto bollente. La foto, raffigura lo chef appena sveglio, a torso nudo, felice di mostrare tutti i suoi particolari tatuaggi. Nella didascalia del contenuto, Alessandro scrive: “Good morning Gubbio!”.

Dopo la pubblicazione del post, moltissimi sono stati i like ed i commenti ricevuti da Borghese: “Tu ci vuoi morte/i”; “Che fantastico buongiorno”; “Con i tatuaggi, ancora più bello”; “Grande chef, ci fai cominciare bene la settimana”. Insomma, la foto del noto Borghese, ha destato moltissima attenzione da parte di tutti i suoi seguaci rimasti principalmente colpiti dai suoi innumerevoli tattoo.

Nuove riprese per il programma televisivo “Quattro Ristoranti”, lo chef Borghese è pronto per portarci nei ristoranti della magnifica città di Gubbio, mostrando le prelibatezze culinarie di questa favolosa perla d’Italia.