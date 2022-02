Chiara Ferragni in 3 outfit super sexy per la serata di San Valentino. Lingerie in vista, pizzo trasparente: l’influencer alza la temperatura su Instagram

San Valentino si avvicina e con esso i programmi che coinvolgono le coppie nel giorno più romantico dell’anno. Tra queste, spicca quella più famosa e amata sui social: Chiara Ferragni e Fedez, che non mancano certo di originalità.

Basti pensare alla famosa cena in esclusiva da Carlo Cracco, che ha definitivamente spazzato via ogni dubbio riguardo ai gossip che circolavano su una presunta crisi in corso. La smentita è arrivata dalla splendida cornice di Galleria Vittorio Emanuele, dove si godevano un magico momento d’intimità a lume di candela, con tanto di petali di rose rosse a circondarli.

Per l’occasione, il rapper aveva regalato alla moglie il bracciale “Panthère” firmato Cartier da 318 mila euro, tutto questo in assenza di un avvenimento particolare da festeggiare. Impossibile dunque immaginare cosa stiano escogitando per la festa degli innamorati, ciò che sappiamo è il categorico mood della serata. Ce lo svela l’influencer con 3 proposte di outfit accumunati da una sola parola d’ordine: sensualità.

Chiara Ferragni, la lingerie è un accessorio da esibire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni infiamma il web con tre proposte all’insegna della sensualità, perfette da indossare per San Valentino. Indifferente alle critiche, rivolte spesso da haters che puntualizzano sui look sfoggiati dalla celebre influencer, ritenuti “troppo seducenti” per una madre, ancora una volta distrugge tali argomenti. Un tema molto importante per l’imprenditrice, che non perde occasione di farsi portavoce della libertà femminile slegata da ogni etichetta.

Questa volta si serve della lingerie firmata Intimissimi, abbinata a tre differenti outfit, accomunati dallo stile inconfondibile che contraddistingue Chiara Ferragni. Il primo è il più provocante, composto dal body in pizzo nero sgambatissimo, abbinato ai pantaloni a vita bassa in pelle.

Protagonista del secondo look è ancora il body, abbinato ai leggings in vinile, questa volta in tulle trasparente, con reggiseno in pizzo rigorosamente in vista. Segue l’ultima proposta, quella più casual ma non meno sexy, composta dai jeans chiari e golfino nelle tonalità del viola, che rivela il reggiseno con dettaglio di perle sulla spallina.