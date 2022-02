Stefano De Martino e Belen sono insieme: beccati in intimità: la FOTO fa il giro del mondo

I fan sono in delirio, una scena del genere è stata sperata per tanto, tantissimo tempo. Finalmente Stefano De Martino e Belen Rodriguez l’hanno fatto. Non ci sono parole.

La love story tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto sognare milioni di italiani, sono ancora impresse le immagini delle loro prime foto insieme, dei primi rumors, dei loro sorrisi inaspettati e dell’amore che trapela in ogni gesto.

Dopo aver partorito la piccola Luna Marie, la bella showgirl argentina ha rotto ogni rapporto con il padre della piccola, l’hair-stylist Antonino Spinalbanese, tra i due le cose non hanno funzionato e sembra invece che stiano ri-funzionando con l’ex ballerino di “Amici”.

Stefano e Belen, intimi come non mai. Le immagini parlano chiaro, c’è amore

Due anime focose, lei argentina, bella, sensuale, maliziosa e seducente, lui napoletano doc che ha il sole nel cuore e l’amore negli occhi. Stefano e Belen fanno sognare ancora chi crede nella loro storia d’amore, iniziata diversi anni fa negli studi di Canale 5 quando Stefano era allievo e ballerino della scuola di “Amici”, programma condotto da Maria de Filippi.

Tra un passo di danza ed uno sguardo di troppo è sbocciato l’amore ed i due si sono sposati il 20 settembre del 2013, dopo poco nacque Santiago, il loro primo ed unico figlio, fratello della piccola Luna Marie, nata pochi mesi fa dalla relazione di Belen con Spinalanese.

In queste ore Belen e Stefano sono stati beccati insieme, sembra proprio che i due abbiano deciso di riprovarci, per la gioia delle famiglie e dei fan. Dopo una cena romantica all’Armani Hotel, i due sono rincasati insieme ed il proseguo della serata è facile da immaginare.

A diffondere le prime immagini è il sito whoopsee.it, Belen (che da mercoledì condurrà “Le Iene”), precede Stefano che con la testa bassa e nascosto dalla mascherina la segue con amore. L’avvicinamento fa ben sperare, i due, sembra, abbiano deciso di riprovarci, la loro affinità di coppia è palpabile anche dopo anni. Sono fatti l’uno per l’altra, su questo non ci sono più dubbi.

Come finirà il tira e molla tra Belen e Stefano? Lo scopriremo solo vivendo, ma il nuovo inizio ci sembra molto scoppiettante, incrociamo le dita.