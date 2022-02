Shaila Gatta ha fatto sognare scoprendo il suo fisico divino. A metterlo in risalto una mise da infarto: visione imperdibile.

Curve ipnotiche e fascino travolgente. Shaila Gatta è tornata a stupire il pubblico scoprendo il suo fisico divino e sfoggiando uno sguardo magnetico.

Showgirl e ballerina, anno dopo anno, si è affermata nel mondo dello spettacolo: da “Amici”, trampolino di lancio della sua carriera, ha esordito poi a “Striscia la Notizia” come velina raggiungendo un grande successo.

Oltre ai traguardi sugli schermi ha conquistato il mondo del web, in particolare Instagram dove è seguita da ben 843 mila follower, incantati dai suoi scatti quotidiani mozzafiato. L’ultimo non è stato da meno, scatenando il medesimo effetto.

Shaila Gatta, mise da infarto: visione ipnotica

“Capolavoro assoluto”, “Fisico mozzafiato”, “Opera d’arte”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post di Shaila Gatta condiviso su Instagram.

Si tratta di uno scatto in cui è ritratta con indosso una tutina da palestra molto attillata con cui ha scoperto il suo fisico incredibile. Composta da un pantaloncino e un top, ha messo in evidenza i suoi muscoli definiti.

Complice la genetica, la showgirl non manca mai agli allenamenti: spesso condivide i suoi workout settimanali molto intensi.

A catturare i fan non solo le sue curve sbalorditive, ma anche il suo sguardo travolgente e il suo sorriso incantevole. Di recente molti hanno notato come abbia cambiato il look optando per una taglio nuovo: ha scelto di rinnovarsi con una frangetta sbarazzina.

In ogni caso è sempre divina come dimostra il boom di like e commenti dei fan a seguito di ogni suo contenuto social: ogni suo scatto raggiunge sempre infatti un immediato successo: la sua bellezza è sempre travolgente.