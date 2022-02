Anna Safroncik, il primo piano in bianco e nero toglie il respiro ai fan. La bellezza dell’attrice supera l’immaginazione: incantevole perfezione

Nata in Ucraina da madre insegnate di danza e padre tenore, Anna Safroncik evidenzia fin da piccolissima una grande sensibilità artistica ereditata dai genitori. Studia ballo, musica e recitazione all’Accademia Nazionale dello Spettacolo, per poi trasferirsi in Italia inseguendo il sogno di diventare attrice.

Dopo aver partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia“, trampolino di lancio nonostante la mancata vittoria, esordisce al cinema nel 2000 per la regia di Carlo Verdone in “C’era un cinese in coma“. Partecipa ad altre pellicole e appare in serie tv del calibro di “Don Matteo” e “Carabinieri“, ma la vera svolta arriva con il ruolo da protagonista nella celebre fiction “CentoVetrine“.

Colleziona poi numerosi titoli di rilievo, spaziando ancora dal grande al piccolo schermo, come “La Matassa” e “Poli Opposti“, ma anche “Le tre rose di Eva“. A distanza di 20 anni dagli inizi della sua carriera, non sembra passare mai il tempo per l’attrice, che continua a incantare il pubblico con la sua immagine fuori dagli schemi.

Non si tratta solo dell’evidente bellezza, ma di un fascino unico e conturbante che caratterizza la sua magnetica figura. Un potere perfettamente catturato dall’ultimo scatto pubblicato su Instagram che incanta i numerosi fan.

Anna Safroncik come una diva in bianco e nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Michelle Hunziker, dopo la separazione l’evento inaspettato: la sua prima volta

In bianco e nero, iconica come una diva d’altri tempi, Anna Safroncik incanta i followers su Instagram con uno scatto strepitoso. L’attrice posa per un primo piano dal risultato ipnotico, grazie al suo sguardo azzurro che diventa il focus dell’immagine. La chioma in versione messy si abbina alla giacca di pelle con dettagli di borchie, in un cocktail di elementi dal risultato femminile e rock allo stesso tempo.

Esibisce i lineamenti armoniosi del suo viso, un vero e proprio modello di bellezza per i fan, che rivedono in lei l’incarnazione della perfezione. Ancora una volta, il suo tratto distintivo è l’eleganza innata e spontanea che riesce a trasmettere attraverso l’obiettivo, sprigionando sensualità senza alcuno sforzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Ambra Angiolini, la verità emerge solo adesso: “Non era mai capitato prima di lui”

Una capacità che spicca nella costante ricerca di ostentazione che caratterizza la proposta sui social, dove ancora una volta si conferma una rarità: “Stupenda“, “Bellissima“, “Favolosa“.