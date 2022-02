Anna Valle è un’attrice affermata, ma cosa faceva prima di vincere “Miss Italia“? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua vita

Classe 1975, romana, Anna Valle è stata eletta “Miss Italia” nel 1995 e da lì la sua vita è cambiata completamente. Inizialmente modella ed oggi attrice, ma cosa faceva prima di farsi conoscere dal mondo dello spettacolo e televisione?

Da sempre una persona timida e riservata, l’artista non possiede neanche i social dove poter condividere momenti delle sue giornate con i fan che la stimano e supportano in ogni situazione. Preferisce rimanere lontana dal gossip, ama follemente il suo lavoro ed è per questo che ogni ruolo le riesce divinamente.

Anna Valle, chi era prima di “Miss Italia”?

Anna Valle oltre ad essere un’attrice strepitosa, attualmente in televisione con la fiction Lea un nuovo giorno, è anche una moglie e mamma meravigliosa. E’ sposata con il regista Ulisse Lendaro dal quale ha avuto due figli, Gineva e Leonardo.

All’epoca di “Miss Italia”, la reginetta di bellezza aveva un fidanzato, quello storico, che ha condiviso con lei il pre, la vittoria e il post. Stiamo parlando di Gaetano Ossino che una volta raccontò a Dipiù TV: “Passavamo ogni momento libero insieme”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Lascio Amici perché…” Natalia Titova, decide di raccontare tutta la verità

La Valle originaria di Ladispoli, si trasferì intorno all’età di tredici anni in Sicilia insieme alla mamma e alla sorella. Prima di debuttare con Miss Italia, ha lavorato nel negozio della madre che vendeva intimo e dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza.

Poi la vittoria, il cambio di rotta che le fece scoprire un mondo completamente diverso. “Avevo 22 anni e mi sentivo invincibile, avevo la vita nelle mie mani“, ha raccontato a Grazia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Romina Power, il retroscena inedito sulla figlia Ylenia Carrisi che lascia tutti col fiato sospeso

Con i primi soldi si è comprata una casa a Trastevere, oggi invece vive a Vicenza. La sua carriera prosegue a gonfie vele ed il pubblico la adora. Talento, unicità, bellezza la rendono irresistibile.

I FUNERALI DI MONICA VITTI