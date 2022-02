“Lascio Amici perché…” Natalia Titova, decide di raccontare tutta la verità

La ballerina ed insegnante Natalia Titova, dal 2015 al 2020 ha fatto parte del programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi.

Il famoso talent show “Amici”, ha sempre ottenuto un grandissimo successo. Cinque, sono state le edizioni in cui ha partecipato come insegnate la bravissima Natalia Titova, un percorso che sembrerebbe essere finito nel 2021. Per il settimanale “Nuovo”, la ballerina lascia delle importanti dichiarazioni.

Natalia Titova, ha ottenuto una grandissima notorietà con il talent show “Ballando con le stelle”, programma che ha permesso lei di affermarsi nel mondo della televisione. Nel 2015, la ballerina professionista, decide di cominciare un nuovo percorso nel talent “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, negli ultimi anni, la maestra Titova, decide di non voler più partecipare al programma, quale sarà stato il motivo?

“Non mi sentivo più a mio agio”, le rivelazioni di Natalia Titova

Natalia Titova ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale “Nuovo”, in cui ha rivelato tutti i motivi che hanno portato lei a prendere la decisione di non voler più insegnare al talent “Amici”. La Titova, ha spiegato di non aver litigato con nessuno ma che ha sentito il forte bisogno di andare definitivamente via.

La ballerina ha rivelato: “Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente”, poi ha aggiunto: “Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”.

Insomma, dalle sue parole, si può evincere che la professionista ha deciso di non voler più partecipare, a causa di alcune divergenze createsi con i suoi colleghi all’interno del programma. Il suo percorso sarà definitivamente concluso o potrebbe avvenire un ritorno? Attualmente la maestra Titova, sta collaborando con un altro programma televisivo in Rai, “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone

Nel frattempo i ragazzi della scuola, si preparano per il tanto atteso serale, che inizierà a marzo 2022 in prima serata su Canale 5.