Romina Power, il retroscena inedito sulla figlia Ylenia Carrisi che lascia tutti col fiato sospeso

Romina Power racconta un aneddoto sulla figlia Ylenia Carrisi che getta tutti nello sconforto: spettatori in lacrime.

Romina Power, americana ma italianissima ormai per i tantissimi fans che la seguono. Una donna amatissima da più generazioni, che ha manifestato la sua vena artistica in più modi, passando dai film, al canto – questi insieme all’ex marito Albano Carrisi – e la pittura. Uno sfogo creativo e non solo.

Una donna seguita e coccolata, basta guardare i numerosi fan page a lei dedicati. Di recente ospite a “Verissimo”, l’artista ha raccontato un curioso aneddoto sulla figlia, Ylenia Carrisi che ha lasciato tutti senza fiato. Dichiarazioni clamorose su cui il pubblico non ha potuto trattenere le lacrime.

Romina Power, l’aneddoto segreto su Ylenia che ha sconvolto tutti

In occasione dello show condotto da Silvia Toffanin, la Power ha ripercorso quelle che sono le tappe della sua vita, dai momenti lieti a quelli più tristi come la scomparsa della figlia Ylenia. A distanza di decenni la storia incuriosisce perché molti dettagli sfuggono per un’esaustiva ricostruzione dei fatti e ad oggi non si sa dove sia veramente la figlia della celebre coppia.

Romina Power non si arrende e cerca ancora con la speranza di poter riabbracciare Ylenia. Uno stato d’animo più che condivisibile, una figlia che non può essere dimenticata e a cui dedica numerosi dei suoi post sui social. La pagina di Romina che conta tanti followers, è ricca di foto dei figli e tra questi ovviamente spiccano quelle di Ylenia: gli scatti appaiono più sgranati, datati e sbiaditi ma questo non inficia certamente il loro legame.

Ad un certo punto, durante la trasmissione succede qualcosa di mai visto, Romina racconta il suo sogno, dichiarazioni che hanno spezzato il cuore a tutti.

“Mi piacerebbe rivivere un giorno immaginario… dove ad una madre viene concesso di vivere un solo giorno con suo figlio…Io lo farei con tutti i miei figli, ma soprattutto con Ylenia” dichiarazioni fortissime e che si spiegano da sole, colme di speranza e tanto, tanto affetto, quello che solo una madre sa dare: a distanza di tempo, di spazio.