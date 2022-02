Benedetta Parodi, la foto recentemente pubblicata dalla conduttrice ha lasciato di stucco i suoi milioni di fan: sensuale oltre l’immaginazione!

Cuoca, conduttrice ed anche speaker radiofonica per Radio Capital: Benedetta Parodi, nel corso della sua strabiliante carriera, non si è fatta mancare proprio nulla. La sorella di Cristina, che ha esordito come giornalista e presentatrice di Studio Aperto, ha deciso di accantonare questo mestiere per dedicare tutte le proprie energie ad un’altra, travolgente passione: quella per la cucina.

Un hobby che le ha fruttato diverse collaborazioni e che le ha permesso di mettersi alla prova sia nelle vesti di cuoca, sia come autrice di libri di ricette. Il pubblico italiano, che la apprezza ormai da molti anni, non si perde neanche uno dei suoi preziosi consigli culinari.

Solamente un’ora fa, è arrivata una compilation che ha lasciato di stucco i numerosissimi fan di Benedetta. La conduttrice ha cucinato in una veste davvero insolita, che ha ricevuto i più sfrenati apprezzamenti da parte del pubblico.

“La aspettavo con ansia” Benedetta Parodi, la FOTO che svolta la giornata. È mozzafiato…

