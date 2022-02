Arriva la splendida notizia che tutti i suoi fan attendevano con ansia. Giulia Sol, in partenza per il nuovo tour, presenta con grande emozione il suo nuovo spettacolo.

L’attrice e cantante di origini bergamasche, Giulia Sol, continua a muoversi per la gioia dei suoi fan cavalcando l’onda del successo derivato dal musical “Ghost” quanto dalla sua recente partecipazione a “Tale E Quale Show“. La “super Giulietta” che il pubblico acclama è ora pronta a donare ad esso tutte le coordinate necessarie per seguirla nella sua nuova avventura.

Classe 1995, e nata sotto il segno del Sagittario, la poliedrica artista scopre la magia del teatro sin da piccola, sperimentando a pieno la sua passione per il canto quanto per la recitazione. Terminati i suoi studi, presso “La scuola del Musical di Milano“, inizia presto a farsi notare grazie al suo talento. Da “Hairspray” a “The Full Monty”, sino all’incoraggiante approdo sul piccolo schermo nel 2020.

“Finalmente si parte!” Giulia Sol bellissima torna sul palco in grande stile, l’annuncio è super – FOTO

“Sto lavorando all’episodio pilota de ‘Il mio conflittuale altalenante rapporto con le valigie’“, scrive con grande ironia la versatile artista. Nel suo ultimo post su Instagram Giulia informa i suoi fan del suo nuovo, quanto attesissimo, approdo in teatro. La tournée di @ghostilmusicalitaly è ufficialmente destinata a ripartire in grande stile.

“Finalmente si parte!” Con tante valigie alla mano ed un sorriso più che incoraggiante, Giulia vorrà spiegare nei dettagli l’organizzazione, ed il susseguirsi delle date, del suo prossimo tour. Secondo quanto riportato dall’artista in didascalia, le prime due serate si terranno a Genova, dal 10 al 12 febbraio. Si proseguirà con Parma, il 15 febbraio, e Bergamo, il 16. Poi Mestre, dal 22 al 27 febbraio, Vicenza, il 1 marzo.

Trieste, dal 4 al 6, e Gorizia, l’8. Torino, l’11 e 12. Lugano, il 14 e 15. Brescia, il 18 marzo, Padova, il 20 e Cassano Magnago, il 23. Montecatini, il 24 Legnano, il 25, e Varese, il 27. Como, il 30 marzo e Verbania, il 31. Mentre gli ultimi appuntamenti, a ridosso con l’avvento della primavera, restano programmati per Catanzaro, il 6 aprile. Brindisi, l’8 ed infine Bari, il 9 e 10. “Ma la vera domanda è: lo spettacolo me lo ricordo???“. L’espressione accigliata in conclusione ai suoi scatti darà infine simpatica prova del suo dubbio.

Ma i suoi fan provvederanno a rassicurarla con estrema prontezza. “Sarai come sempre perfetta!“, scriverà un utente in suo sostegno. E ancora: “attendiamo con trepidazione questa nuova serie!” Sentirà poi di concludere un ultimo utente.