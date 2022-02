Federica Nargi stupisce i fan con uno scatto strepitoso, ha appena compiuto trentadue anni e la sua bellezza è incontenibile

Sensuale e accattivante, Federica Nargi è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano che si è fatta conoscere come velina di “Striscia la notizia” insieme alla sua collega e amica Costanza Caracciolo.

E’ molto amata dagli italiani che la seguono anche sui social dove vanta di quasi quattro milioni di follower con i quali condivide alcuni momenti delle sue giornate e degli scatti strepitosi. E’ una moglie e mamma meravigliosa, con il marito Alessandro Matri hanno dato alla luce due bambine, Beatrice e Sofia.

Federica Nargi, stesa sul letto: la forma più bella in primo piano – FOTO

Federica Nargi sa sempre come attirare l’attenzione dei fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Dopo aver pubblicato alcune foto del suo trentaduesimo compleanno, la showgirl ha postato uno scatto mozzafiato.

Nell’ultimo post si mostra stesa sul letto con una lingerie di pizzo che la rende ancora più bella e irresistibile. In primo piano le sue forme strepitose e il suo sguardo seducente ha conquistato più di cinquantamila like e tanti commenti.

“Una parola sola: bellissima” ha scritto qualcuno e poi ancora “Semplicemente Venere”, qualcun altro ha aggiunto: “Con te tutto diventa divino”.

Semplice e naturale, la Nargi non ha bisogno di filtri per mostrarsi al pubblico che è sempre pronto a sostenerla e a seguirla. Dopo “Striscia la notizia”, il matrimonio con Alessandro Matri, ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia anche se non rinuncia alle campagne pubblicitarie e shooting fotografici.

Qualcuno vorrebbe vederla alle prese di qualche programma televisivo, ma sembra proprio che l’ex velina abbia altro a cui pensare. Molto attiva anche sui social, i fan sono diventati la sua seconda famiglia con la quale interagire e mostrare i suoi lati migliori.