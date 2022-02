“Sto sconfiggendo la depressione”, Jennifer Lopez come una sposa, ricami e trasparenze ovunque: Venere da incorniciare – FOTO

Jennifer Lopez accende la passione con una serie di scatti nel camerino della privacy. Da quel vestito si scorge di tutto: spettacolo illegale.

Una Jennifer Lopez così caliente non si vedeva da un bel po’. Un vero colpo di fortuna per gli appassionati delle copertine del gossip internazionale e non solo.

La superstar del grande schermo sta scalando nuovamente le gerarchie della classifica tra le personalità più rinomate dello spettacolo degli ultimi tempi. Qualche mese fa l’abbiamo vista protagonista di passerelle encomiabili, mentre guadagnava l’uscita dal suo mastodontico yatch, in perenne viaggio alla scoperta di luoghi favolosi.

“JLo” ha voluto dimostrare con orgoglio, senza paura dei pregiudizi, il ritorno di fiamma in amore con l’attore, Ben Affleck. La coppia si era lasciata di comune accordo nel lontano 2004 per poi riprendersi dopo quasi venti anni.

L’artista statunitense ha spiegato i motivi del triste allontanamento, bersagliati entrambi dalla critica e forse a quei tempi, fin troppo sotto la lente d’ingrandimento

Jennifer Lopez, un vanto di bellezza sublime: le FOTO accecanti e sensuali

PER VEDERE LE FOTO DI JENNIFER LOPEZ, VAI SU SUCCESSIVO