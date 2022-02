Un ragazzo di 31 anni è morto ieri sera a Monza dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada per recarsi in un locale in compagnia di un amico.

Il giovane stava per recarsi in un locale con un amico, quando una vettura lo ha centrato in pieno sbalzandolo sull’asfalto a diversi metri di distanza. Inutile la corsa in ospedale per il 31enne: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Il conducente dell’auto, non fermatosi dopo l’impatto, è stato rintracciato poco dopo dalle forze dell’ordine.

Monza, investito da un’auto mentre attraversa la strada: Mattia muore a soli 31 anni

Aveva 31 anni Mattia Rossi, il ragazzo residente a Melegnano (Milano) deceduto ieri sera, mercoledì 9 febbraio, a Monza in seguito ad un investimento in viale Sicilia.

Mattia, scrive la redazione di Monza Today, stava attraversando la strada con un amico per andare in un locale, dove avrebbero dovuto trascorrere la serata. Improvvisamente, però, è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto sbalzando a circa trenta metri di distanza sull’asfalto.

In pochi minuti sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato d’urgenza il giovane presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in condizioni disperate. A nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita del personale medico: il cuore di Mattia ha smesso di battere poco dopo per le gravi ferite riportate.

Per determinare la dinamica della tragedia sono arrivati i carabinieri della Compagnia del capoluogo di provincia lombardo che, poco dopo, riportano i colleghi della redazione di Monza Today, hanno rintracciato qualche metro più avanti il conducente dell’auto. Quest’ultimo pare non si sia fermato subito dopo l’incidente, nonostante i danni riportati al parabrezza del mezzo, andato completamente in frantumi.