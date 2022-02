Donatella Raffai, marito, figli e carriera della storica presentatrice di “Chi l’ha visto?”

Donatella Raffai. Si è spenta la storica conduttrice di “Chi l’ha visto?” in seguito a una lunga malattia all’età di 78 anni. Ripercorriamo la sua carriera e momenti importanti della sua vita privata

Si è spenta all’età di 78 anni la famosa giornalusta e storica conduttrice di “Chi l’ha visto?” Donatella Raffai in seguito a una lunga malattia. Ne ha data comunicazione il marito, Sergio Maestranzi, ex regista Rai.

Donatella Raffai è nata a Fabriano (Provincia di Ancona – Marche) l’8 settembre del 1943 da una famiglia di origine nobile. I genitori erano l’ammiraglio Antonio Raffai e Maria Jelardi, pronipote del marchese Nicola Polvere. Appena sedicenne tentò la carriera nel mondo dello spettacolo entrando a far parte del cast del film del 1960 “Dolci inganni” di Alberto Lattuada. Si annovera anche una importante esperienza in ambito discografico, avendo lavorato come responsabile delle pubbliche relazioni e curatrice d’immagine per la RCA (occupandosi, tra gli altri, anche di Nada e Claudio Baglioni).

Donatella Raffai: il successo grazie alla trasmissione di servizio pubblico “Chi l’ha visto?”

Donatella Raffai ha dato una svolta significativa al senso di televisione al servizio del pubblico grazie alla sua dedizione e all’impegno profuso nella trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” che dal 1989 si occupa di diffondere informazioni utili al fine di ritrovare persone scomparse e risolvere misteri di cronaca attuale.

Ne è stata la prima storica conduttrice insieme a Paolo Guzzanti (sostituito successivamente da Luigi Di Majo). Il successo del programma valse nel 1990 un Telegatto (Oscar della televisione italiana) come miglior programma d’utilità sociale e personalmente a Donatella Raffai un riconoscimento come personaggio televisivo femminile dell’anno.

Ancora oggi il suo volto è legato indissolubilmente a quel format, tanto da portarla a scrivere due libri sull’argomento tanto caro e conosciuto: “Chi l’ha visto?”, pubblicato dalla Eri edizioni Rai e “Scomparsi” edito da Rizzoli.

Successivamente traslocò a Rai Due Rai 2 nella conduzione del programma quotidiano d’approfondimento politico “Filo da torcere”. La ritroveremo su Rai Uno con “Lasciate un messaggio dopo il bip” e come inviata in alcune puntate di “Domenica in”, sotto la guida di Fabrizio Frizzi e la regia di Michele Guardì.

Chiuse la sua esperienza televisiva nella stagione 1999/2000 a Mediaset con la conduzione “Giallo 4”.

É stata sosata con il “re dei nightclub” degli anni ’60 Fabrizio Bogiankino. Ha avuto una lunghissima convivenza (30 anni) con il regista Rai Silvio Maestranzi, divenuto suo marito solo un anno fa. Ha avuto due figli gemelli.