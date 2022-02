Travolto da muletto in una cartiera: morto operaio di 58 anni

Ieri mattina in una cartiera di Lanciole, frazione di San Marcello Piteglio (Pistoia), un operaio è morto dopo essere stato travolto da un muletto. Vani i soccorsi.

Un operaio di 58 anni è deceduto mentre lavorava in una cartiera a Lanciole, frazione di San Marcello Piteglio (Pistoia). L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, quando la vittima era impegnata nel piazzale della cartiera, ma improvvisamente è stata travolta da un muletto in manovra.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per l’operaio non c’era più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Ora sull’accaduto stanno indagando i carabinieri che, insieme agli ispettori dell’Asl, hanno provveduto agli accertamenti.

Pistoia, travolto da un muletto nel piazzale di una cartiera: morto operaio di 58 anni

Ennesima vittima sul lavoro in Italia. È accaduto ieri mattina, mercoledì 9 febbraio, alla Cartiera Panigada di Lanciole, frazione del comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si schianta sulla pista da sci: ragazzo di 18 anni perde la vita

A perdere la vita Sandro Maltagliati, operaio 58enne di Vellano, frazione di Pescia. Stando a quanto riporta la redazione de La Nazione, l’operaio stava eseguendo dei lavori nel piazzale della dita quando improvvisamente è stato travolto da un muletto in manovra, condotto da un collega. Quest’ultimo, accorgendosi dell’accaduto, ha lanciato l’allarme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente sulla statale: 56enne muore mentre va a lavoro

Presso la cartiera è arrivata l’equipe medica del 118. Considerata la gravità dell’incidente è stata allertata anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, per Maltagliati non c’è stato nulla da fare: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il 58enne è deceduto sul posto per i gravissimi traumi riportati.

Intervenuti anche i carabinieri di San Marcello Pistoiese ed i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro che hanno effettuato i rilievi, utili a risalire all’esatta dinamica dell’incidente costato la vita all’operaio.

Maltagliati, riportano i colleghi de La Nazione, sarebbe dovuto andare in pensione a luglio ed era molto conosciuto in zona: da anni ricopriva la carica di presidente del circolo Arci (Associazione ricreativa e culturale italiana).