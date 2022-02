E’ morta Donatella Raffai, volto noto della televisione italiana ed ex conduttrice di “Chi l’ha visto“, programma storico di Rai 3

L’ennesimo lutto per la televisione italiana, è morta all’età dei settantotto anni Donatella Raffai, giornalista e conduttrice che da tempo si era allontanata dai riflettori e telecamere.

Da tutti conosciuta per essere stata la pioniera del programma storico “Chi l’ha visto”, attualmente in onda su Rai3 con Federica Sciarelli. Classe 1943, Donatella Raffai ha esordito al cinema con Dolci inganni di Alberto Lattuada nel 1960. Si è avvicinata poi al mondo della musica, lavorando come responsabile delle pubbliche relazioni nella RCA. Poi ha debuttato nel mondo del giornalismo, la sua più grande passione.

Addio a Donatella Raffai, il motivo del decesso

Donatella Raffai da anni si era ritirata a vita privata, per dedicarsi alla propria famiglia e alla salute. Combatteva da tempo contro una malattia che a quanto pare non è riuscita a sconfiggere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Lutto in Rai, è morta la storica conduttrice di Chi l’ha Visto?

Sergio Maestranzi, l’ex regista RAI e marito della prima conduttrice di “Chi l’ha visto?” ha dato la notizia della sua morte. L’ANSA ha riferito che i funerali si svolgeranno l’11 febbraio a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia.

Il marito ha comunicato all’agenzia di stampa: “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

Anche gli autori di “Chi l’ha visto?” hanno pubblicato la notizia e lasciato un messaggio su Twitter facendo le condoglianze ai familiari della loro ex conduttrice che ha fatto la storia del programma. E’ stata una giornalista e conduttrice unica che ha trasformato la sua passione in un vero capolavoro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Alice Sebastiani, anche la prima figlia di Amadeus era a Sanremo: il rapporto con Giovanna

I colleghi e il pubblico italiano piange la scomparsa del volto storico della Rai. La notizia inerente alla sua morte sta facendo il giro del web.