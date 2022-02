Alice Sebastiani, in che rapporti è con Giovanna Civitillo? Tutta la verità tra le fila dell’ultimo Festival di Sanremo

Il sipario sul Festival di Sanremo è calato da un po’ di giorni, eppure, ancora se ne parla. Amadeus, pur senza Fiorello intervenuto solo nella prima serata, ha raggiunto il record degli ultimi 22 anni. Non si vedevano dei dati così dal 2000 e ora si gode il successo insieme alla sua famiglia. Un grande lavoro che ha dato i frutti sperati. Giovanna Civitillo, la sua attuale moglie, il figlio Josè e la primogenita Alice festggiano tutti insieme al grande conduttore per un successo inaudito.

In platea, all’Ariston, per l’ultima puntata c’era anche la prima figlia del direttore artistico, nata dal suo primo matrimonio. 25 anni ed una laurea in Fashion Business alla Marangoni di Milano. Alice Sebastiani è molto riservata ma per un evento come Sanremo ha fatto qualche eccezione. Sapete qual è il rapporto con Giovanna? Vi sveliamo tutto!

Alice Sebastiani e Giovanna, vanno d’accordo?

Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus, non si è persa il suo papà nella serata conclusiva del Festival di Sanremo. Anche lei presente in platea lo ha applaudito e gioito con lui. Come si è visto delle sue Instagram Stories e dalle inquadrature della Rai, la primogenita del conduttore era in prima fila seduta vicino a Giovanna ed il suo fratellino José, di 13 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Il monte Everest è meno duro”, Elena d’Amario fa tramare: in lingerie è una lady di ferro. Illegale – FOTO

Giovanna e Alice, infatti, hanno un ottimo rapporto. La figlia di Amadeus è molto riservata ma in occasione della sua laurea aveva usato belle parole nei confronti del padre e della sua nuova compagna: “L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia. Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Ve ne sarò eternamente grata”. Così aveva scritto a corredo di una foto che la vedeva proprio insieme a papà Amadeus e Giovanna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Elisabetta Gregoraci, a 41 anni è di una sensualità mostruosa. Il vestito scopre tutti i punti di forza – FOTO

Una bella famiglia allargata che si ama e si rispetta e proprio Giovanna, all’inizio della sua relazione con il conduttore aveva detto, riferito ad Alice che aveva solo 5 anni: “Mi ha fatto scoprire il mio senso materno”.