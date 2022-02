Elisabetta Gregoraci, a 41 anni è di una sensualità mostruosa. Il vestito scopre tutti i punti di forza – FOTO

Elisabetta Gregoraci stende i fan con un vestito strepitoso in occasione del suo compleanno: tutte le foto su Instagram

Dopo essere stata un’ospite di “Verissimo” ed aver raccontato alcuni particolari della sua vita privata e professionale, Elisabetta Gregoraci è tornata Montecarlo per festeggiare il suo compleanno.

Una bellezza senza tempo, con il sorriso sempre sulle labbra, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha perso occasione di festeggiare gli anni insieme ai suoi cari e amici in una location strepitosa.

Ha appena pubblicato un post per condividere con i fan alcuni momenti della serata. Le foto hanno già fatto il giro del web.

Elisabetta Gregoraci, la scollatura che tutti vorrebbero – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Tanti auguri a me” ha scritto sotto al post la Gregoraci che ogni giorno riesce ad attirare l’attenzione dei fan che la seguono e la supportano sempre. Così i festeggiamenti in occasione del suo quarantaduesimo compleanno non potevano che iniziare nel migliore dei modi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sabrina Ferilli ed il retroscena raccontato da lui. Una cena indimenticabile: “Ti travolge, davanti e dietro”

Tacco a spillo, gambe scoperte, abitino nero con una scollatura da urlo e una rifinitura a forma di fiore paillettata lungo il décolleté. Il trucco scuro mette in risalto il suo sguardo seducente. Ride, scherza, si diverte insieme ai suoi amici. La torta è a tre piani e le sue iniziali in cima la rendono ancora più bella.

Tutto è curato nei minimi dettagli ed i fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come: “Ti auguro di trovare sempre un motivo per sorridere, ti auguro ogni cosa che ti renda davvero felice!”. Poi ancora: “Queen Elisabetta”. Qualcun altro ha aggiunto: “Sei come il vino”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Si ferma l’orologio”, Justine Mattera il perizoma è striminzito ed il décolleté esplosivo. Fan in frenesia – FOTO

C’è chi si è chiesto se Flavio Briatore fosse presente all’evento, nelle foto non appare ma tutti scommettono sulla sua presenza. Nonostante la separazione, i due hanno cercato di mantenere un rapporto solido.