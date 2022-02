Sabrina Ferilli: quell’amicizia speciale emersa proprio durante il Festival. Il dettaglio inedito su una cena a casa sua che non si può raccontare

Sabrina Ferilli ha conquistato tutti sul palco dell’Ariston. Non ha usato filtri, eccessiva compostezza e altro la nota attrice. Si è mostrata per quello che è, vera e travolgente arrivando, come sempre, dritta al cuore del pubblico.

Scelta graditissima dunque quella fatta da Amadeus o meglio da Josè, il figlio del presentatore che, come la stessa Sabrina ha svelato sul palco dell’Ariston, è stato proprio lui a consigliarla a papà. Ecco perché si è meritato l’abbraccio dell’attrice con tanto di foto ricordo scattata da Mara Venier in platea.

Spontaneità, esuberanza, simpatia, bellezza, un mix di cose ha portato la Ferilli a Sanremo con quel suo monologo non-monologo sulle competenze che con semplicità ed un pizzico di simpatia, in soli cinque minuti, ha conquistato tutti. E proprio dall’ultima sera del Festival, tramite i social è emerso quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un retroscena sulla Sabrinona nazionale inaspettato.

Sabrina Ferilli e l’invito inaspettato: “Vieni a cena?”

Proprio durante l’ultima serata de Festival di Sanremo è emerso, grazie ai social, un dettaglio ancora inedito su Sabrina Ferilli. A raccontarlo proprio l’altro protagonista della storia. Si tratta di Tommaso Zorzi, l’ultimo vincitore del “Grande Fratello Vip” che ha raccontato a tutti la sua amicizia con la nota attrice.

Un rapporto nato proprio su Instagram e poi suggellato da una cena che per il giovane resterà indimenticabile. “La nostra amicizia è nata su Instagram e una sera, sapendo che ero a Roma, mi fa: che vieni a cena Tommà?”. Impossibile non accettare l’invito e così Zorzi è andato direttamente a casa della Ferilli. Qui ha potuto toccare con mano la sua veracità e simpatia, quella che tutti vediamo in tv. Non qualcosa di artificioso ma la pura normalità.

“La sua umiltà, il suo rispetto, la sua professionalità, la sua intelligenza, la sia ironia ti travolgono – ha sottolineato Zorzi – Davanti alle telecamere, come dietro. Allo stesso modo”. Per l’ex gieffino, che ha riservato solo belle parole per l’attrice, ha sottolineato che tutti dovremo rubare un pezzo della Ferilli.

Ma come è andata la cena? Spaghetti alle vongole, polpette e insalata ed infine un regalo per Tommaso: una marmellata fatta direttamente da lei.