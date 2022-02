La ballerina ha postato un nuovo scatto bollente tratto da un recente shooting fotografico che la vede con indosso solo slip e reggiseno.

Tra le tante sorprese del “Festival di Sanremo 2022” c’è stata anche lei che si è esibita leggiadra sul palco dell’Ariston in una performance eccezionale in accompagnamento al brano di Elisa. Elena d’Amario è uno dei talenti italiani che ha fatto maggiormente il salto di qualità dall’uscita da “Amici” dove nessuno ha mai messo in dubbio la sua immensa capacità scenica e la bravura nel ballo.

Classe 1990 originaria di Pescara, ne ha fatta di strada da quando è uscita dalla scuola di Canale 5 nel 2009 ed oggi, è tra le ballerine maggiormente richieste in tv, negli spettacoli e per campagne fotografiche dove sa dare grandi soddisfazioni all’artista che di volta in volta ha il piacere di immortalarla. Vediamo il suo ultimo post Instagram e commentiamo la sua infinita bellezza.

Elena d’Amario stavolta ha esagerato, non si sa più dove guardare

