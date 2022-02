Adriano Celentano ed una questione del passato ancora aperta. Potrebbe essere giunto il momento di sanarla una volta per sempre

Adriano Celentano sappiamo che da sempre è stato un personaggio sui generis e anche se oggi non appare da molto sotto i riflettori, i suoi fan non perdono la speranza di rivederlo in pubblico. Ecco perché i grandi appassionati cercano sempre aneddoti e racconti sul Molleggiato, cercando di arricchire le conoscenze su di lui. Sapete cosa è successo molti anni fa, negli anni Sessanta in prossimità del Festival di Sanremo?

Una grande amicizia si è interrotta e da allora il rapporto con un altro grande nome della musica italiana si è lacerato. L’astio non si è mai sanato ma ora, dopo tanti anni, potrebbe esserci la svolta. A parlare è l’altro protagonista della vicenda, Don Backy.

Adriano Celentano, è tempo di perdono? Parla lui

Celentano e Don Backy per molti anni hanno creato una sintonia artistica impareggiabile. Insieme al Molleggiato, l’artista scriveva i testi e prendeva parte al Cantagiro. Poi l’opportunità di Sanremo ed una voragine tra i due. Per il Festival del 1967, Don Backy voleva presentare un suo brano pur sapendo che avrebbe concorso anche Ornella Vanoni, con un testo scritto proprio da lui.

Il regolamento del tempo non permetteva ad una sola firma di presentare due brani e così intervenne Celentano dando alla canzone della Vanoni un prestanome. In mano a Don Backy, alla fine, solo un pugno di mosche e da allora un astio mai sanato, il ricorso in tribunale ed un’amicizia finita.

Oggi però il compositore è pronto al perdono. Lo ha ammesso qualche giorno fa nel salotto di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”. Ha ricordato “Canzone” di Milva, portata al Festival da Iva Zanicchi: “Ero appena stato estromesso dal clan e dal Festival per fare posto ad Adriano Celentano, quindi tutta l’atmosfera è trasferita alla versione che ne fece la pantera di Goro”.

Una canzone legata al suo vissuto sentimentale ma anche alle vicende sanremesi. “Tirata fuori” in quanto il Molleggiato decise “di rimandarmi a Sanremo nel 1968” ha sottolineato Backy.

Oggi però Don Backy è pronto a perdonare: “Bisogna vedere se è così anche per gli altri che lo professano, ma poi magari non lo attuano”. Lui si dice abbastanza maturo per aver ormai dimenticato tutte le amarezze del passato. È pronto a mettere fine a tutto: “Ritengo non sia un bene portarsi dietro un nodo di questo tipo”. Celentano avrà inteso il messaggio?