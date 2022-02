Dopo aver coronato il loro sogno d’amore la scorsa estate, Luca Argentero parla del suo più grande desiderio. Un’importante rivelazione sul futuro della coppia.

Il protagonista della toccante pellicola inizio anni 2000, “Solo Un Padre“, ha voluto rivelare la natura del un suo più grande desiderio. La verità uscirà inaspettatamente allo scoperto a soli pochi mesi dalle sue nozze con la bellissima imprenditrice e showgirl Cristina Marino. Festeggiate nel bellissimo panorama naturale dell’Umbria. A raccontare quanto ammesso dall’attore Luca Argentero, nel corso di una recente intervista, preferirà cimentarsi la sua stessa compagna di vita.

La nata sotto il segno dei Gemelli e l’attore torinese spiegano di aver vissuto con umanità il periodo del lockdown, dedicandosi ad un momento di quiete e dolce attesa. A seguito della venuta al mondo della loro primogenita, Nina Speranza, che compierà due anni la prossima estate, l’iconica influencer aveva raccontato di come fosse stato un dono vivere quel periodo così incerto in quella maniera così soave. “Nella difficoltà abbiamo cercato di prendere il bello”, ha dunque affermato la modella. “E’ stato un periodo prezioso“.

Luca Argentero senza freni sulla moglie Cristina: quello che vuole veramente da lei

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici”, Gigi D’Alessio e lo sfogo sul web: “Io ve lo giuro, non ho fatto nessuna telefonata”

Ad ogni modo le rivelazioni non saranno destinate a fermarsi qui. La modella vorrà aggiungere degli ulteriori dettagli a proposito del loro quadretto familiare. Già dimostratosi, in più occasioni, come speranzoso e altamente armonico. La coppia è riuscita a raggiungere un cospicuo livello di popolarità in rete nel corso degli anni. E forse, per tal ragione, i due sarebbero così tanto amati dal vasto pubblico. Per riuscire ad apparire, dinanzi ad esso, come due personalità naturalmente eleganti e capaci di rara dolcezza.

La nascita di Nina ha apportato sin dall’inizio un bellissimo cambiamento nella loro quotidianità, hanno tenuto a confermare entrambi unanimemente. Eppure nulla esclude che questo equilibrio possa cambiare.

Il più grande desiderio dell’attore, finora rimasto volutamente in sospeso rispetto all’imminente futuro, resta invariabile con il passare del tempo. E sarebbe, come racconta la modella, quello di avere “almeno tre figli“, ingrandire la loro famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maneskin, tutti li amano: all’evento inglese più importante conquistano il palco con look incredibili – FOTO

Vista la leggera differenza d’età, Cristina preferirebbe aspettare per rinnovare la sua esperienza con la maternità. Seppur non negando di condividere un simile progetto futuro sulle basi di un sogno del suo grande amore.

IL FUNERALE DI MONICA VITTI, INTERVISTA A ELEONORA GIORGI