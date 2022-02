Aurora Ramazzotti mostra un dettaglio scabroso, il VIDEO non lascia fraintendimenti: “Sta morendo dalla voglia di uscire…”

La giovane influencer ha spiazzato tutti i fan con un nuovo video social in cui si mostra nuda e cruda con tutte le sue imperfezioni, anche quelle più inopportune.

Le questioni familiari sembrano averla toccata solo di sfuggita visto che Aurora Ramazzotti dopo un piccolo momento di distacco dai social è tornata a piè pari a condurre le sue rubriche e le dirette Instagram che sono apprezzatissime dalla community sempre più numerosa.

Appena 2,2 milioni di follower la seguono costantemente tutti i giorni e si divertono nell’ascoltare il suo modo a volte bizzarro, ma onesto e diretto, di raccontare la vita nuda e cruda così come si presenta.

Non solo sta portando avanti imperterrita la campagna Blue Chats con Freeda, un format incentrato sull’ascolto in cui si trattano temi di salute mentale spesso ignorati nei giovanissimi, il tutto assistiti dalla psicologa Valeria Locati.

Aurora prosegue anche la sua lotta personale verso la body shaming e la possibilità per tutti di mostrarsi al naturale con i propri difetti fisici senza vergogna. Ieri lei, a tal proposito, nelle sue stories ci ha messo nuovamente la faccia.

Aurora Ramazzotti l’ha fatto ancora, una di noi. Fan in estasi

La foto di lei senza trucco con la pelle delle guance martoriate dall’acne qualche mese fa fece il giro del web per la potenza del messaggio che voleva comunicare. Avere la possibilità di uscire di casa senza vergognarsi di mostrare un aspetto di sé più che naturale ma che a molti inorridisce.

L’imperfezione è una questione soggettiva e di un errato strascico culturale che ci portiamo dietro da decenni e che ancora fa soffrire per la difficoltà nel debellarlo. Aurora ieri ha rimarcato la cosa mostrandosi al naturale allo specchio del camerino in cui la stavano preparando per uno shooting.

Lo zoom improvvisamente si avvicina alla guancia e mostra un brufolo che sta per scoppiare: “Grazie al brufolo che sta morendo dalla voglia di uscire ma ha avuto la decenza di non farlo oggi”.

Immagine scabrosa? No, assolutamente nulla per cui sentirsi in colpa ma ancora una volta la dimostrazione che facendo squadra tra donne ci si può sentire meno sole e capire che il giudizio degli altri è irrilevante per stare bene e spesso non indispensabile nella nostra vita.