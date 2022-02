L’attrice Michela Quattrociocche, è amatissima sui social. Nelle ultime ore, posta una foto che fa impazzire tutti i suoi followers

Una bellezza disarmante, quella della famosa attrice Michela Quattrociocche; sul suo profilo Instagram, seguito da 474MILA followers, la famosa celebrity pubblica uno scatto che guadagna immediatamente l’attenzione di tutti i suoi fan.

La splendida attrice, ama postare molti scatti che la ritraggono durante la sua quotidianità. Sul profilo social di Michela, troviamo ben 1528 contenuti postati che mostrano le tante attività che svolge l’artista durante la giornata. Tra le attività svolte, ne troviamo molte con la propria famiglia, dimostrando di avere un forte legame anche con le proprie figlie, Aurora e Diamante, avute dall’ex marito Alberto Acquilani. Nelle ultime ore, una foto postata dalla celebrity, lascia tutti i suoi sostenitori meravigliosamente colpiti.

Michela Quattrociocche, il post pubblicato che attira i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

L’ultima foto che possiamo trovare sul profilo dell’attrice, risale a poche ore fa; il contenuto postato raffigura la donna con un elegantissimo abito nero, punto forte del vestito è la profonda scollatura sul décolleté, volta a mettere in risalto l’immensa sensualità della donna. Inoltre, l’attrice mostra ai seguaci, le sue strepitose gambe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Lucia Javorcekova toglie i vestiti e resta in intimo: fisico perfetto, attenzione ai dettagli.. – FOTO

Nella didascalia del suo post, Michela scrive: “In the night”, da ciò che possiamo dedurre, la famosa attrice è pronta per passare una bella serata all’insegna dell’eleganza. I fan della celebrity hanno apprezzato l’outfit indossato dalla donna, dimostrando il loro sostegno mediante tanti like e commenti: “Molto affascinante”; “Che bella che sei Michy”; “Che meraviglia che sei”; “Sei immensamente stupenda”.

Una foto che ha catturato l’attenzione di tutti i fan, quella postata dalla nota celebrità Michela Quattrociocche. L’attrice, non smette di distinguersi per la sua inestimabile bellezza, apprezzata e ammirata da molti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei la numero uno” Cecilia Rodriguez, lo shorts è inguinale: due gambe da zoommare – FOTO

Dove si troverà in questo momento la bellissima Michela? Non ci resta che aspettare le foto della serata che sta attualmente trascorrendo.