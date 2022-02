Lucia Javorcekova ha pubblicato una fotografia da arresto cardiocircolatorio sul suo profilo di Instagram: la modella mostra tutto il suo fisico restando in intimo.

Lucia Javorcekova, grazie alla popolarità dei social network, ha raggiunto la notorietà ed è diventata in pochi anni una delle promoter ed influencer più famose al mondo. Nel 2015, la ragazza prese parte ad un gioco piccante sul web e conquistò le attenzioni degli utenti grazie alle sue forme paradisiache. Il suo fisico è perfetto e la slovacca non fa mai nulla per nasconderlo.

La classe 1990 possiede anche un canale YouTube su cui ha sponsorizzato diversi prodotti e ha fatto tutorial di make-up. Instagram è terreno fertile per i suoi post al limite del proibito: sul noto servizio di rete sociale la nativa di Brastilava vanta 2,1 milioni di followers. Lucia, in questa freddissima serata di febbraio, ha alzato vertiginosamente la temperatura postando uno scatto spaziale in cui indossa soltanto l’intimo.

Lucia Javorcekova resta in intimo: fisico perfetto, lati bollenti in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia, poco fa, ha pubblicato un’immagine devastante che sta facendo sognare tutti gli ammiratori. La 31enne ha deciso di togliere tutti i vestiti (e non è la prima volta) restando solamente con un intimo super sexy. L’addome della ragazza è scolpito, mentre le sue curve sono semplicemente da crepacuore. Le sue gambe sono praticamente perfette, e i dettagli roventi stupiscono la platea.

Il suo davanzale è praticamente conosciuto in tutto il mondo: in Italia, la classe 1990 si conquistò il nomignolo di ‘Mozzarellona’. La Jarcekova porta anche una mano vicino agli slip e fa un gesto quasi da censura. Il post, in pochissimo tempo, ha raccolto 26mila cuoricini e tantissimi commenti. La slovacca ha estimatori e fans praticamente in tutto il mondo: ci sono apprezzamenti in spagnolo, in inglese e anche in italiano.