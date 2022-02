Federica Panicucci ha condiviso sul suo profilo di Instagram una fotografia in cui indossa un vestitino che scopre le sue gambe pazzesche: la conduttrice è spettacolare.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più famose e apprezzate della televisione italiana. La nativa di Cecina ha vissuto un evento traumatico proprio qualche giorno fa: a causa del vento forte, una tegola è partita dal sesto piano di un palazzo ed è finita proprio sull’automobile in cui c’era la 54enne. In televisione, la presentatrice ha raccontato il grande spavento e ha spiegato di aver evitato conseguenze drammatiche perché i vetri non si sono frantumati. Tralasciando ciò, la Panicucci è già tornata a sorridere.

Questa sera, la classe 1967 ha messo in rete una fotografia super esplosiva in cui indossa un vestitino cortissimo con le sue gambe completamente scoperte. L’immagine sta mandando al manicomio tutta la platea di ammiratori: difficile restare indifferenti davanti a tanta bellezza e femminilità.

Federica Panicucci tutta scosciata: gambe da infarto, che spettacolo

Federica, poco fa, ha condiviso sul suo profilo IG un nuovo scatto da paura. La sua bellezza e la sua esplosività mantengono gli ammiratori e i seguaci incollati allo schermo. La Panicucci è una bomba seducente e nonostante gli anni che passano, è sempre in splendida forma. Il vestitino da lei indossato è un qualcosa di inaudito: le sue gambe sono totalmente scoperte e fanno girare la testa. “Così non vale..”, ha scritto un utente spiazzato dall’immagine.

La nativa di Cecina ha ai piedi tacchi esagerati e anche la scollatura così profonda accende la passione. “Mai perdere il sorriso! Vi mando un bacio!”, ha scritto in didascalia. Nonostante il brutto incidente di qualche giorno fa, la Panicucci è già tornata a sfoderare (e ad incantare, quindi) il suo sorriso favoloso. Anche il suo Marco ha commentato il post: “Sei bellissima”, ha scritto Bacini aggiungendo anche un cuore.