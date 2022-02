La famosa conduttrice televisiva italiana Anna Tatangelo ha conquistato tutta Italia con un post senza precedenti: vediamolo insieme…

L’ex moglie del noto cantante Gigi D’Alessio è semplicemente divina nel suo ultimo IG post: è impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Nell’immagine in bianco e nero Anna posa in piedi, con i gomiti appoggiati agli stipiti della porta, gli occhi chiusi, le mani fra i capelli, un piede davanti all’latro ed un’espressione piuttosto sensuale e provocante.

Non c’è dubbio: la Tatangelo riesce sempre a toglierti le parole di bocca!

Tra i commenti dei fan non manca quello della talentuosa rapper romana Martina May, che le ha scritto: “Ohh mai siamo pazzi?“.

Ecco, dunque, la foto che tutti state aspettando…

Anna Tatangelo, sotto la giacca il nulla cosmico… come si fa a non innamorarsene perdutamente? – FOTO

La splendida cantante italiana è tornata a far parlare di sé con questo IG post da sballo: mai visto nulla del genere prima d’ora!

Nell’immagine la Tatangelo viene immortalata con indosso una giacca aperta, un reggiseno a balconcino, un paio di calze velate, uno slip ed un paio di scarpe col tacco: la foto ha causato moltissimi infarti tra gli utenti che la seguono.

Lo scatto ha avuto un boom di visualizzazioni, mi piace, messaggi, condivisioni e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Sono positiva al Covid e ci sei tu che mi tiri su di morale”; “Vogliamo parlare di quanto tu sia semplicemente scolpita a mano?”; “Questa era da copertina, quanto sei bella!” oppure “Ma tu ci vuoi morti”.

Una cosa è certa: Anna Tatangelo è il mix perfetto tra bellezza, talento, fascino, classe ed eleganza.

I suoi contenuti sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!