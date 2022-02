Terremoto in centro Italia, tremano l’Emilia, Veneto e Lombardia

Terremoto in centro Italia, la terra torna a tremare: registrate due scosse molto forti, grande paura: i dettagli.

Grande paura nel centro Italia: doppia scossa di terremoto tra Reggio Emilio e Modena. In una zona già duramente colpita qualche anno fa, l’evento ha rievocato subito alla memoria le immagini terribili di Amatrice. Ci sono stati due eventi che non sono passati inosservati. Alle 19:55 è stata registrata una scossa di magnitudo 4 con epicentro a Bagnolo in Piano (RE), a soli 7 km di profondità.

Alle ore 21, invece, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una seconda scossa di magnitudo 4.5, con epicentro a Correggio, a soli 6 km di profondità. Dopo il terremoto, è apparso subito un messaggio in rete che ha spiegato quello che è successo nella zona.

Centro Italia, la terra torna a tremare: il comunicato



“Al momento non si registrano danni a cosa o persone, sono in corso verifiche da parte della Protezione civile. Vigili del fuoco e Forze dell’ordine sono in contatto con gli amministratori del territorio“: il presidente della Regione Emilia Romagna ha subito condiviso in rete un messaggio per spiegare cosa sta succedendo sul territorio interessato dalle scosse. La gente è impaurita e si registrano tantissime chiamate alle forze dell’ordine.

C’era un evento in programma al teatro comunale di Modena proprio questa sera: quando è avvenuta la scossa delle ore 21, in molti sono usciti fuori terrorizzati. Come scritto sull’account ufficiale Twitter dell’ING, la terra non si è ancora fermata. Alle ore 21.14 c’è stato un nuovo terremoto di magnitudo 2.6 a 3 km da Correggio, sempre a 7 chilometri di profondità.