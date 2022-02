La cantante Elodie Di Patrizi, è stata recentemente paparazzata con il modello-manager Davide Rossi. Tra i due scatta un bacio molto passionale…

L’artista Elodie, ha recentemente dichiarato in un’intervista per il magazine Grazia, di voler ritagliare un pò di tempo sé stessa; dopo la rottura con Marracash, la cantante ha affermato di non voler avere altre relazioni sentimentali.

A pochi mesi dalla fine della storia con il famoso rapper Marracash, la bellissima Elodie torna a far parlare di sé, mostrandosi per le vie di Milano con il giovane modello Davide Rossi. A novembre, diversi rumors, avevano già portato alla luce la loro frequentazione, ma le chiacchiere sono state interrotte subito, infatti Elodie ha deciso di fare delle importanti dichiarazioni sul settimanale Grazia.

“Voglio stare sola”, il bacio inaspettato di Elodie

Una storia tramontata sul nascere, quella tra i Elodie e Davide Rossi. I due, erano già stati pizzicati dalla rivista Chi, nel mese di novembre. Tuttavia, la giovane cantante, ha voluto subito far chiarezza sulla sua situazione spiegando di non essere intenzionata ad avere una nuova storia. In un’intervista per il settimanale Grazia, la star fa delle importanti rivelazioni.

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola“ spiega la cantante professionista, motivando poi la fine della sua storia con il cantante Marracash: “Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”

La celebrity, ha poi affermato di detestare le etichette dei rapporti di coppia: “E comunque che cosa significa che sono la tua fidanzata, che significa che quello è il mio ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

Tuttavia, negli ultimi giorni, emergono nuovi scatti che ritraggono Elodie insieme al modello Davide Rossi, i due sono stati fotografati felici e sereni per le vie di Milano, la foto del bacio confermerebbe il loro ritorno di fiamma.

Nuovo amore per Elodie? Dalle foto potremmo capire che è in corso una nuova frequentazione, non ci resta che aspettare per le prossime notizie.

Al momento non è arrivata nessuna risposta da parte del suo ex Marracash. Sembrerebbe che il rapper non voglia intromettersi nella nuova relazione di Elodie. Non ci resta che attendere se con il passare del tempo commenterà questa nuova liaison.