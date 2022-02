“I palloni sono tre” Diletta Leotta palleggia in shorts e calzini: oltre alle gambe c’è molto di più – FOTO

Diletta Leotta pubblica uno scatto pensato per la festività di San Valentino: la giornalista sportiva, in shorts e calzini, è una visuale paradisiaca

La festività di San Valentino si avvicina e la meravigliosa Diletta Leotta, volto di punta di Dazn, non potrà che trascorrerla in dolce compagnia. Se l’anno scorso la giornalista era fidanzatissima con l’attore turco Can Yaman, ad oggi il suo cuore apparterrebbe al modello Giacomo Cavalli.

Nonostante i due non abbiano ancora pubblicato scatti di coppia tramite i rispettivi profili social, la loro frequentazione è ormai sulla bocca di tutti. La Leotta, poche ore fa, ha inoltre condiviso un post in partnership con il marchio Intimissimi, suggerendo alle sue fan delle idee regalo da proporre ai fidanzati. La mise con cui Diletta si è lasciata immortalare toglie letteralmente il fiato!

Diletta Leotta palleggia in shorts e calzini: oltre alle gambe c’è molto di più – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Manca pochissimo a San Valentino! [..] Io mi sono portata avanti con Intimissimi uomo“: così ha esordito Diletta Leotta all’interno della didascalia del suo ultimo post. La conduttrice di Dazn, che sarebbe a tutti gli effetti fidanzata con il modello Giacomo Cavalli, sembra non riuscire a contenere l’emozione in vista di questa giornata particolare, in cui si celebra l’amore.

La foto pubblicata su Instagram, parallelamente, è davvero mozzafiato agli occhi dei suoi milioni di followers. La giornalista, in shorts e calzini, palleggia appoggiandosi ad un mobile di casa, dando prova della sua abilità. Per gli utenti, non sarebbe potuta esistere una visuale più bella.

“Vorrei essere quel pallone“, ha commentato un fan, letteralmente stregato dalla mise sensualissima della siciliana. Un altro utente, in riferimento al décolleté incontenibile della giornalista, si è voluto spingere oltre: “I palloni sono tre!“.

I likes guadagnati dal post sono già 150mila e, nelle prossime ore, non potranno far altro che raddoppiare. Splendida come suo solito, la Leotta ha lasciato il suo pubblico a bocca aperta.

