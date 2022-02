Barbara D’Urso non si trattiene e dice quello che pensa dei Jalisse: nello studio di “Pomeriggio 5” si scatena il caos

Non si placano le polemiche relative al 72esimo Festival di Sanremo, che sabato scorso ha chiuso i battenti con la vittoria di Mahmood e Blanco. Gli opinionisti di “Pomeriggio 5”, durante quest’ultima settimana, hanno avuto molto di cui parlare. Barbara D’Urso ha infatti dato spazio alle lamentele di Paolo Brosio, che non ha mancato di scagliarsi contro Achille Lauro e la sua canzone.

Anche i Jalisse sono stati spesso ospiti della trasmissione di Canale Cinque, dove hanno avuto la possibilità di esprimere tutto il proprio rammarico per non essere stati selezionati, per l’ennesima volta consecutiva.

Barbara D’Urso, dopo aver ascoltato le lamentele dei due coniugi, non è più riuscita a trattenere il proprio reale pensiero. Quello che ha detto nei riguardi dei Jalisse ha fatto piombare un silenzio tombale in studio. Analizziamo nei dettagli la scena trasmessa poco fa.

“Siete degli stupidi”, Barbara D’Urso furiosa con gli ospiti. Accuse che fanno tremare lo studio

Durante le scorse puntate di “Pomeriggio 5”, i Jalisse, ospiti della D’Urso, hanno espresso le loro lamentele rispetto al fatto di non essere stati scelti per concorrere al Festival di Sanremo. Dopo la vittoria conseguita nel 1997, infatti, la coppia non è più riuscita a partecipare alla kermesse canora che li rese celebri.

La conduttrice, nell’esaminare il loro assurdo caso, si è lasciata scappare una considerazione che ha scioccato gli opinionisti di “Pomeriggio 5”. “Siete stati degli stupidi” – ha esordito Barbara, facendo rapidamente calare il gelo in studio – “Non avete provato ad accedere all’Eurovision come rappresentanti di San Marino!“. Un’osservazione sicuramente pertinente, considerato il fatto che, proprio in questi giorni, la Repubblica di San Marino starebbe valutando una serie di artisti da proporre al Contest.

Tra questi, non poteva mancare l’irriverente Achille Lauro e la sua “Domenica“, che ha letteralmente spaccato in due l’opinione pubblica. Barbara D’Urso, nell’introdurre questo tema, non poteva non chiedere l’opinione di Paolo Brosio. L’opinionista, infatti, ha già manifestato svariate volte la propria antipatia per Achille Lauro, da lui considerato inadeguato al ruolo.

“Posso non condividere i contenuti dei suoi singoli, ma quello che conta è la capacità di cantare” – ha tuonato Brosio, in collegamento da casa – “Lui è stonato!“. Un’osservazione, quella dell’opinionista, che i colleghi in studio non hanno affatto gradito. Sia Barbara D’Urso che Vladimir Luxuria, a dir poco furiose, si sono precipitate a difendere Lauro: “tu non sei un critico musicale, cosa vuoi capirne?“.

Il Festival di Sanremo, terminato ormai da diversi giorni, continua a far discutere e a dividere i telespettatori. Sicuramente, anche in termini di share, si è trattato di un’edizione destinata a rimanere nella storia della tv.

