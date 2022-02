Flavio Insinna, durante la puntata odierna de “L’Eredità”, ha voluto mandare un saluto a Roberta Morise: il conduttore non riesce proprio a dimenticarla…

I telespettatori de “L’Eredità”, in questi ultimi giorni, sono rimasti a dir poco sconcertati di fronte ai cambiamenti messi in atto dagli autori. Durante gli appuntamenti con il gioco televisivo, infatti, tutti hanno notato un’assenza che non poteva di certo passare inosservata: quella dei professori Samira Lui e Andrea Cerelli, sostituiti degnamente da Roberta Morise.

La celebre professoressa, che non mancò di sedurre il pubblico del quiz game durante le passate edizioni, ha risvegliato molti ricordi nei cuori dei followers. Quest’oggi, tuttavia, ad affiancare Flavio Insinna erano inaspettatamente i due amatissimi professori, tornati a ricoprire la loro posizione. Eppure, il conduttore sembra proprio non riuscire a dimenticare la Morise…

Flavio Insinna, il pensiero va a Roberta Morise: “Voglio ringraziarla”. Cosa ne pensa Carlo Conti

Il ritorno di Samira Lui e Andrea Cerelli sul palcoscenico de “L’Eredità” ha a dir poco sorpreso i telespettatori di Rai 1. Flavio Insinna, nel dare avvio alla puntata di quest’oggi, non poteva non spendere alcune parole in merito ai due amatissimi professori. “Molti di voi si sono chiesti che fine avessero fatto… Eccoli qui!“, ha esclamato il presentatore, accogliendo la coppia con un sorriso smagliante.

Samira e Andrea, assenti per aver contratto il Covid, sono stati degnamente sostituiti da Roberta Morise, la più celebre delle professoresse de “L’Eredità”. Proprio a quest’ultima, Insinna ha voluto riservare un toccante messaggio: “Ringrazio Roberta che in questi giorni ha giocato con noi, facendoci un meraviglioso regalo!“. Il conduttore, a dir poco rapito dalla valletta, sembra proprio non riuscire a dimenticarla.

In tutta questa situazione, i fan si sono chiesti molte volte che cosa pensasse Carlo Conti a proposito del ritorno in tv dell’ex. Per il momento, il padrone di casa di “Tale e Quale Show” ha deciso di non proferire parola riguardo alla questione. Un silenzio che, in questo caso, la dice lunga sui rapporti tra i due.

Conti, che proprio ieri ha festeggiato il compleanno del figlio Matteo, sembra avere ben altro a cui pensare. Roberta Morise, ormai, è un capitolo della sua vita a dir poco archiviato.

