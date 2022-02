Mancano poche ore prima del ritorno in Italia ma l’attrice ha deciso di trascorrerle alla grande come possiamo vedere dalla foto pubblicata.

In queste settimane sono milioni gli italiani incollati alla televisione il giovedì sera per vedere la seconda stagione di “Doc 2 – Nelle tue mani” dove la 32enne Matilde Gioli interpreta la dottoressa Giulia Giordano.

Si tratta di una fiction Rai innovativa che descrive nel dettaglio, e per la prima volta, il punto di vista dei medici ed infermieri coinvolti nella disperata lotta contro il Covid in particolare della prima ondata del 2020.

La bravura dell’attrice è emersa qui senza riserve a dimostrazione del suo immenso talento recitativo che la contraddistingue assieme alla sua bellezza particolare fresca e sopra le righe. Se nella fiction era innamorata di Lorenzo, il primo medico morto in tv per il virus, nella vita reale invece è fidanzata con Alessandro Marcucci istruttore di equitazione.

Poche ore e terminerà il lungo viaggio che la coppia si è concessa in Messico, la foto nell’hotel in cui però sono alloggiati ha destato moltissimi fan per la carica erotica che la giovane ha trasmesso. Vediamo lo scatto “incriminato”.

Matilde Gioli posa nuda a letto, notte di passione con Alessandro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli)

Probabilmente c’è stata anche una notta di passione con il suo bell’istruttore di equitazione, quel che è certo è che il regalo dello scatto che Matilde ha fatto ai fan è tutt’altro che scontato, ma soprattutto per questo ancora più apprezzato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, a 41 anni è di una sensualità mostruosa. Il vestito scopre tutti i punti di forza – FOTO

La frase scelta da Matilde a corredo dello scatto pubblicato si rifà al brano “Quando Calienta El Sol” di Los Marcellos Ferial poi cantata anche da Luis Miguel. Motivo in più per pensare che la giovane attrice sia felice e si sia rilassata molto durante queste settimane al caldo.

Nella foto in particolare la vediamo distesa a letto a pancia in giù ripresa nuda fino a sopra il petto con le spalle morbide che emergono mostrando la sua pelle chiara e setosa toccata dai capelli ondulati qui impreziositi da un fiore tropicale che le dona spensieratezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Il monte Everest è meno duro”, Elena d’Amario fa tramare: in lingerie è una lady di ferro. Illegale – FOTO

Seducente e inebriante, la Gioli ha alzato le palpitazioni di moltissimi fan che hanno commentato all’unisono quanto sia fortunato il fidanzato ad averla vicino per la serenità che sa trasmettere. 21mila like alla foto (ma continuano a crescere costantemente).