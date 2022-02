Mara Venier potrebbe essere una delle plausibili candidate alla conduzione del Festival di Sanremo 2023.

Mara Venier, lo sappiamo tutti, è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano, se non proprio la più amata di tutti. La zia d’Italia è stata protagonista del Festival di Sanremo 2022 grazie al Fantasanremo, che tra le tante “regole” chiedeva ai concorrenti di urlare sul palco dell’Ariston “Ciao zia Mara!”.

Iconica è diventata Elisa che, nonostante durante l’ultima serata del Festival si sia esibita proprio davanti a Mara Venier, seduta in prima fila, non ha capito fosse lei la tanto famosa “zia” e ha salutato il vuoto. Oggi Mara sembra essere una delle candidate conduttrici del Festival di Sanremo 2023, che attendiamo con ansia e trepidazione.

Mara Venier condurrà il Festival di Sanremo 2023? Il pubblico è sicuro

Mara Venier ha partecipato all’ultima serata del Festival di Sanremo seduta in prima fila, registrando ogni esibizione con il cellulare e non perdendo di vista nemmeno un momento i suoi beniamini più giovani. I concorrenti, poi, sono stati invitati a partecipare a Domenica In il giorno dopo della finale, intrattenendo il pubblico con aneddoti divertenti successi dietro le quinte del Festival più importante del nostro paese.

La fama della zia d’Italia è diventata talmente famosa che oggi i fans del Festival si aspettano di vederla alla conduzione della prossima edizione. “Inutile dirti che sei stata una delle protagoniste di questo festival, anche se per motivi virtuali, da casa e in platea ieri sera. A questo punto credo che dovrebbero darti, ad honorem, la conduzione del Festival di Sanremo 2023! Viva la Zia di Italia” le ha scritto qualcuno su Instagram. Per il momento, però, è decisamente troppo presto per poter parlare seriamente di questa possibilità.

Sicuramente a Mara Venier non dispiacerebbe condurre il Festival di Sanremo, ma non si può negare che la sua esperienza da presentatrice abbia sempre avuto a che fare con programmi davvero molto diversi da un concorso canoro. Nonostante questo sia il pubblico che gli artisti in gara quest’anno stravedono per lei!