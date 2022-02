Si schianta sulla pista da sci: ragazzo di 18 anni perde la vita

Un ragazzo di 18 anni è morto ieri all’ospedale di Trento, dove era stato elitrasportato in seguito ad un incidente in sci nel comprensorio Folgarida Marilleva.

Drammatico incidente ieri mattina, mercoledì 9 febbraio, nel comprensorio Folgarida Marilleva, in provincia di Trento. Un ragazzo di soli 18 anni, Nicolò Mainoni, ha perso la vita schiantandosi mentre sciava su una pista.

La vittima, residente a Menaggio (Como), riporta la stampa locale e la redazione de Il Dolomiti, era in vacanza con la famiglia in Trentino, dove era arrivato da pochi giorni. Durante una discesa in sci sulla pista “Provetti” del comprensorio, il ragazzo ha perso il controllo degli sci ed è terminato fuori dal tracciato schiantandosi violentemente contro un albero.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono intervenuti il personale sanitario della pista e quello del 118 a bordo dell’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, Nicolò è stato elitrasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove i medici hanno provato a salvargli la vita. Purtroppo, ogni sforzo non ha avuto successo: il 18enne si è spento poco dopo il ricovero per via delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia, arrivata sul posto insieme alle squadre di soccorso.

Quanto accaduto ha gettato ha scosso l’intera comunità di Menaggio. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook, tra cui quello del Comune che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima.