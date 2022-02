Martina Stella “Dove si balla”, l’attrice non si ferma mai – FOTO

Martina Stella scatenata sulle note del Festival di Sanremo, nelle stories Instagram l’attrice fa sorridere i suoi fan

Martina Stella è senza dubbio una delle attrici più rappresentative del cinema italiano nel terzo millennio. Oltre che una delle più affascinanti, altrettanto certamente. La splendida toscana ha lasciato il segno fin da subito al suo debutto, e continua a farlo.

Destò grande impressione, appena 16enne, con la sua interpretazione ne ‘L’ultimo bacio‘. Da allora, la sua ascesa non si è più fermata e nel corso degli anni ha guadagnato davvero grande fama e un elevato numero di ammiratori.

Ancora oggi, su Instagram, è davvero molto seguita e non è casuale che abbia oltre mezzo milione di followers. Il fascino e l’eleganza di Martina sono diventati iconici da tempo e continuano a lasciare senza fiato i fan.

Qualche mese fa, Martina è diventata madre per la seconda volta, del piccolo Leonardo. Ritornando però ben presto in splendida forma, come i suoi ammiratori di vecchia data avranno sicuramente notato.

Martina Stella si tiene in forma ballando, con la canzone di Dargen D’Amico fa impazzire il web

Il suo segreto, ce lo svela nelle stories Instagram di oggi. Tanta attività fisica, i cui risultati sono ben visibili. Una sessione di ginnastica ad alta intensità, condivisa con i suoi followers del web, con una colonna sonora speciale.

Anche Martina è stata immediatamente conquistata da uno dei brani più iconici di Sanremo, ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico. Una musica travolgente e che da’ la giusta carica per iniziare la giornata con il piede giusto, per lei ma non solo.

Una volta di più, il fascino irresistibile di Martina viene fuori in tutta la sua potenza. Uno spettacolo a cui è difficile restare indifferenti, come sempre i fan vanno in delirio per lei acclamandola e riempiendola di complimenti.